ERASMUS+ projekts sniedz iespēju Daugavpils 3.vidusskolas skolēniem pētīt vēsturi

Jaunumi Sabiedrība | 13. februāris 2018 | 12:19

No š.g. 5.februāra līdz 9.februārim mums, 10.klases skolniecēm, paveicās apmeklēt vienu no skaistākajām Eiropas Savienības valstīm – Itāliju. Šis aizraujošais ceļojums notika, pateicoties Erasmus+ projektam “Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”, kurā piedalījās tādas valstis kā Itālija, Latvija, Spānija, Grieķija un Polija. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar citu valstu vēsturi, kultūru un tradīcijām, ko mēs labprāt izdarījām.

Mūsu ceļojuma sākumā mēs atbraucām uz Gioie del Colle pilsētu, kur mēs iepazināmies ar viesģimenēm, kurās dzīvojām visas nedēļas laikā. Projekta laikā mēs uzlabojām angļu valodas prasmes, iepazināmies ar cilvēkiem no citām kultūrām, nogaršojām īstus itāļus nacionālos ēdienus un bija iespēja iepazīt Itālijas skaistumu. Visu nedēļu mēs vērojām, kā mācās itāļu skolēni, ko viņi dara, un kopā ar viņiem mācījāmies ģeogrāfijas, tehnoloģiju, vēstures un itāļu valodas stundās. Itāļu mācību stundas atšķiras no Latvijas, jo, piemēram, viņi mācās 6 dienas nedēļā, un viena mācību stunda ilgst 60 minūtes. Visas valstis sagatavoja prezentācijas par savas valsts vēsturi, un dažas piedāvāja mums iespēju pamācīties nacionālās dejas: Spānija piedāvāja padejot “Makarenu”, Polija – “polku”. Bija ļoti jauki! itāļu skolēni sagatavoja mums nelielu koncertu, kur spēlēja tradicionālo mūzikas instrumentu – klarneti. Mums bija iespēja pārbaudīt savas spējas loka šaušanā.

Lai iepazītos ar Itālijas vēsturi, mēs apmeklējām tādas vecas, bet iespaidīgas pilsētas, kā Bari, Matera (UNESCO mantojums), Alberabello. Tās ir unikālas ar savu arhitektūru un atmosfēru. Mūsu atmiņā paliks krāšņā Itālijas daba ar savām ainavām un silto klimatu pat februārī. Daudz laika mēs pavadījām savās viesģimenēs, viņi gatavoja tādus itāļu ēdienus kā pastu, picas, mocarellu, saldējumu un lazanju. Viss bija garšīgi, bet bija ļoti neparasti, ka itālieši katru dienu ēd vakariņas astoņos vai deviņos vakarā, un brokastīs viņi ēd tikai saldumus. Puglia province, kurā mēs bijām, ir pazīstama ar saviem sieriem, un visslavenākais ir mocarella, kuru mēs garšojām, un paši ieraudzījām, kā to gatavo vietējā fabrikā. Bija patīkami iepazīties ar skolēniem no citām valstīm, un daži kļuva par mūsu draugiem, ar kuriem mēs satiktos arī turpmāk.

Varam teikt, ka tā bija neaizmirstama nedēļa, un mēs to pavadījām ar prieku un smaidu. Gribam pateikties administrācijai par iespēju piedalīties šajā interesantajā projektā, jo, pateicoties jums, mēs paplašinājām mūsu redzesloku un ieguvām jaunus draugus! Kā arī liels paldies mūsu skolotājiem, kuri rūpējās par mūsu labklājību un angļu valodas zināšanām!

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization (“Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

skolnieces

Kristīne Locika,

Kristina Zuboviča,

Anastasija Šablinska

Daugavpils.lv