Noslēdzies Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits Bazārs” Daugavpilī – uzmanība pievērsta kvalitātei, ekoloģijai un inovācijām

Jaunumi Sabiedrība | 13. februāris 2018 | 12:18

Gadatirgus pulcēja 56 jauniešus no Daugavpils, Viļānu, Rīgas, Jaunogres un Ogres 11 izglītības iestādēm. Reģionālajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākumā gadatirgū Daugavpilī, ko organizēja biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) partneris Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru uzvaras laurus plūca SMU, kuri izcēlās ar inovatīvām idejām, kvalitāti un ekoloģiskiem produktiem.

Kā atzīst žurijas komisijas pārstāvji: “Ar katru gadu vērojama aizvien pieaugoša izveidotās produkcijas kvalitāte, vērojama arī pašu SMU attīstība un izaugsme – izveidojusies konkurence, kas ir labs virzītājspēks!“

No visiem 28 SMU, kas piedalījās gadatirgū, izvirzītajās nominācijas diplomus un balvas saņēma:

Labākā pārdošanas komanda – SMU „ Batikkes“ no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ar produktu – modernas batikotas zeķes un SMU „Latgolas Muols“ no Viļānu vidusskolas ar rotām no keramikas.

Kvalitātes produkts – SMU „ Spirimals“ no Daugavpils 3. vidusskolas ar produktu – keramiskām dzīvnieku figūriņām ar simbolisku nozīmi un SMU „Ikdienas smaids“ no Ogres tehnikuma ar linu izstrādājumiem.

Videi draudzīgs produkts – SMU „Aroma Cool“ no Daugavpils Centra vidusskolas ar produktu – māla kuloniņi ar aromatizatoru.

Inovatīvs produkts – SMU „ Lighting wood“ no Ogres tehnikuma ar produktu – koka interjera priekšmeti.

Labākā reklāma – SMU „Live“ no Daugavpils 3.vidusskolas ar produktu – koka kastītes dzīvniekiem – izmantojamas ēdiena un apģērba novietošanai, gan arī bēdīgam dzīves noslēgumam.

Labākā dāvana – SMU „Case+“ no Daugavpils 3.vidusskolas ar produktu – uzlīmes mobilajiem telefoniem

Vēl žūrija pasniedza arī savas simpātijas balvas:

„Swedbank“ AS pasniedza simpātiju balvu SMU „Live“ no Daugavpils 3.vidusskolas.

Latgales Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un „ Dautkom+ “ pasniedza simpātijas balvu SMU „Atklātnes “ no Daugavpils 13.vidusskolas

(produkts – dizaina pastkartes un suvenīri).

Kā jau iepriekš tika minēts, gadatirgus ietvaros notika jauno uzņēmumu izvērtēšana un apbalvošana. SMU izvērtēšanu veica pieredzējusi profesionāļu komanda, kurā bija pārstāvēta Swedbank, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), LTRK Dienvidlatgales nodaļa un uzņēmums „Dautkom+“.

Reģionālo SMU pasākumu “Cits Bazārs” Daugavpilī atbalstīja Swedbank, tirdzniecības parks „SOLO”, viesnīca “Park Hotel Latgola” un JCI Latgale.

Par JA Latvija Skolēn mācību uzņēmumu programmu

Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU) ir īpaši 4.-12.klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JAL, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

Par Junior Achievement Latvija (JAL)

JAL ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JAL ir viens no 37 Junior Achievement Europe un viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991.gada.

Eiropas Komisija atzinusi JAL par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību.

JAL katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību visos izglītības līmeņos:

Finanšu pratības ABC – sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.-9.klasei;

Karjeras izglītības programma Ēnu diena 1.-12.klasei;

Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.-12.klasei;

Līderu programma 10.-12.klasei;

Start-Up programma jauniešiem;

Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.

