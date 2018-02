Kārsavā lauku sētās un kultūras namā notiek Masku tradīciju festivāls

Jaunumi Sabiedrība | 10. februāris 2018 | 19:18

XIX Starptautiskais Masku tradīciju festivāls šajā nedēļas nogalē, 10. un 11.februārī, norisinās Ziemeļlatgalē, Kārsavas novadā. Maskošanās galvenās norises notiks Kārsavas novada pagastu lauku sētās un Kārsavas kultūras namā, kur katra no 22 masku grupām no dažādiem Latvijas novadiem rādīs savu priekšnesumu. Festivāla noslēgumā būs masku gājiens un kopīga Meteņa, pavasara atgriešanās sagaidīšanas svinēšana.

Ludzas novada Isnaudas Tautas nama folkloras kopas “Isnauda” sievas dažas dienas pirms XIX Starptautiskā Masku tradīciju festivāla, kura galvenās norises notiks Kārsavas novada pagastu sētās un pilsētas Kultūras namā, pieslīpē priekšnesumus un pielaiko masku tērpus.

“Pirms Ziemassvētkiem vienu dienu staigāja, braukāja gradzes. Viņas istabā negāja, brauca ar zirgiem. Tie ir tie paši čigāni. Vecāki cilvēki vienmēr sagatavoja, ko iedot. Iekšā viņi negāja, citreiz ar zirgiem brauca, citreiz gāja baros un grabinājās pie logiem,” stāsta Tautas nama vadītāja Biruta Jermaka.

Viņa saka, ka daudz kas no maskošanās tradīcijas pēdējos gados ir atgūtas no senākiem teicēju pierakstiem. Tādas atrastās pērles ir arī viņu priekšnesuma galvenie varoņi – gradzes.

Šogad Masku tradīciju festivāls notiek Kārsavas novadā. Tas ilgs divas dienas, un tajā piedalīsies ne tikai tuvāki un tālāki ciemiņi, bet arī daudzas vietējās Ziemeļlatgales folkloras kopas.

“Festivālā piedalīsies 22 masku grupas no Limbažiem, Smiltenes, no Ventspils, Dagdas, Izvaltas, Blontiem, Ludzas, Isnaudas, Pušmucovas, Nirzas, Salnavas, Mērdzenes, Bārbeles, Žīguriem, Katlakalna, Rīgas. Festivāla ciemiņi – Masku grupa no Igaunijas,” stāsta festivāla direktore Ināra Rasima.

Festivāls tiek rīkots Meteņu jeb Aizgavēņa laikā, kad pēc latviešu un latgaļu tradīcijām tāpat kā visos ziemas svētkos ļaudis ir gājuši ķekatās un budēļos un, protams, braukuši ciemos. Šogad ķekatnieki no visas Latvijas divas dienas svinēs Meteņus Kārsavā.

“Festivāls sāksies sestdien ar masku grupu viesošanos Kārsavas novada pagastos - Mežvidos, Mērdzenē, Malnavā, Goliševā un Salnavā. Viesojoties lauku sētās, maskas nesīs svētību, aizsardzību novada ļaudīm. Vakarā visas masku grupas pulcēsies Kultūras namā uz lielo masku saietu. Svētdien maskas izies pilsētas ielās un dosies gājienā no Kultūras nama uz Krasta estrādi, kur notiks noslēguma ceremonija un aizrautīga Meteņu jeb Aizgavēņa svinēšana,” stāsta Ināra Rasima.

Estrādē notiks gan lielā ugunskura iedegšana, būs salmu bluķa velšana, tad katra grupa klātesošajiem veltīs dziesmas vai spēles. Estrādē pēc dalībnieku izrādīšanās visus sagaida vel putra un tēja. Interesanti, ka tradicionāli notiek arī Aizgavēņa mīziens.

Starptautiskais Masku tradīciju festivāls norisināsies jau deviņpadsmito reizi. Katru gadu tas notiek citā Latvijas novadā, kas ne tikai dažādo pasākuma norisi, bet arī ļauj atklāt vēl neapzinātas senās tautu tradīcijas.

“Mēs jau to zinām, ka folkloras tradīcijas bieži vien labi saglabājas pierobežās, kaut kur, kā mēdz sacīt, tālāk no centra. Šogad ir tāds liels dalībnieku skaits Kārsavā, piedalās 22 masku grupas no visas Latvijas, un mēs esam priecīgi, ka pārsvarā tās ir grupas no tuvējiem novadiem, no tuvējiem pagastiem. Līdz ar to tas ir ļoti interesanti redzēt tādas vietējās savdabīgās tradīcijas,” norāda Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts.

Festivālā organizētajās domnīcas tiks pārrunāta festivāla norise, atzīmētas interesantākās maskas un veiksmīgākās grupas. Tur gaida arī dalībnieku priekšlikumus par to, kurā tad Latvijas vietā nākamgad varētu rīkot nu jau divdesmito Starptautisko folkloras masku festivālu.

