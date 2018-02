Renovēto māju iedzīvotāji par apkuri maksā divreiz mazāk

Jaunumi Sabiedrība | 7. februāris 2018 | 22:36

Situācija ar dzīvojamo māju siltināšanu pilsētā ir neapmierinoša. Maigi sakot, šādu māju Daugavpilī ir maz, lai gan šādai situācijai nav acīmredzamu objektīvu iemeslu. Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums kā apsaimniekojošā organizācija sola maksimāli veicināt māju renovācijas procesu un uzņemas daudzus organizatoriskos darbus.

Pirmais, kas ir jāizdara, - jāorganizē iedzīvotāju kopsapulce un jāuzsāk process.

Jānorāda, ka energoaudita un projekta dokumentācijas sagatavošanas izdevumus 80% apmērā līdzfinansē Daugavpils pilsētas dome. Atkarībā no mājas, energoaudita cena ir 400-500 eiro. Citiem vārdiem sakot, iedzīvotājiem visas mājas energoaudits izmaksās līdz 100 eiro. Izdaliet šo summu ar dzīvokļu skaitu mājā un iegūsiet šī procesa izmaksas vienai mājsaimniecībai. Atkarībā no energoaudita rezultātiem tiks projektēti siltināšanas darbi.

Vienkāršs piemērs – māja Jātnieku ielā 88. Šeit tika siltināta mājas fasāde un cokols, kā arī pagraba pārsegumi, tika nomainītas arī mājas inženiersistēmas.

Tagad iedzīvotajiem ir iespēja pašiem regulēt siltuma padevi dzīvokļos, tādejādi izvēloties ērtāku apkures režīmu atkarībā no laika apstākļiem. Turklāt par siltumu mājas iedzīvotāji maksā divreiz mazāk nekā vidēji pilsētā.

Vēl viena māja Kandavas ielā 4. Tās iedzīvotāji jau ir seguši kredītsaistības. Mājas dzīvokļu tirgus vērtība ir ievērojami pieaugusi. Iedzīvotājiem ir daudz ērtāki dzīves apstākļi, un viņi nenožēlo iztērētos līdzekļus. Renovētajās mājās ir ievērojami samazinājusies arī apsaimniekošanas maksa, kas ir loģiski, jo krasi samazinās tekošo remontu apjomi.

Pilsētas dzīvojamais fonds ir novecojis. Tas, cik ilgi tas vēl kalpos, ir atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem – māju īpašniekiem. Norādīsim, ka valsts ir gatava uzņemties daļu no daudzdzīvokļu māju renovācijas izdevumiem un segt 50% no šo darbu izmaksām. Vai izmantot šo piedāvājumu – tas ir jūsu ziņā.

Daugavpils.lv