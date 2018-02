VID semināri Latgalē par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

Vērsis

21. aprīlis

- 20. maijs

Veiksmīgs laiks intelektuālā darba veicējiem, it sevišķi pedagoģijas, filozofijas un psiholoģijas jomā strādājošajiem Vēršiem. Vari saņemt negaidītus materiālus labumus, pateicoties kuriem, izdosies īstenot kādu sen lolotu sapni. Nedēļas otrā pusē vari kārtot finansiālus darījumus, slēgt līgumus ar jauniem kompanjoniem, taču it visā saglabā sev raksturīgo piesardzību un sīki pārbaudi katru darījuma niansi! Nekļūsti spītīgs un ja esi kādam, ko solījis, tad to arī nekavējoties izpildi!