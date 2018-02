Ceturtdien Vidzemē un Latgalē pamatīgi snigs; brīdina par apledojumu

Jaunumi Latvija | 1. februāris 2018 | 21:25

Ceturtdien, 1.februārī, daudzviet Vidzemē un Latgalē sniega sega kļūs par vairākiem centimetriem biezāka, prognozē sinoptiķi.

Rīta stundās vēl visā valstī gaidāmi nokrišņi; dienas gaitā, sākot no rietumiem, tie mitēsies un Kurzemē uzspīdēs saule.

Vēja ātrums pakāpeniski mazināsies, vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0..+2 grādiem austrumu novados un līdz +3..+5 grādiem rietumu novados.

Rīgā būs slapjš sniegs un neliels lietus, vakarpusē nokrišņi nav gaidāmi. Dienvidu vējš kļūs lēnāks, gaiss iesils līdz +3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons, atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 743-745 dzīvsudraba staba milimetriem Kurzemē un 750-752 milimetriem Latgalē (jūras līmenī).

Tikmēr valsts AS "Latvijas valsts ceļi" brīdina, ka

Rīgas apkārtnē, Zemgalē, Vidzemē, vietām Kurzemē apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Siguldas šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;

Rīgas apvedceļš (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Ogres līdz Pļaviņām;

Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Usmai;

Kokneses šoseja (P80) visa maršruta garumā.

Apgrūtināta braukšana pa reģionālajiem autoceļiem ir Rīgas, Aizkraukles, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Ogres, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

Autoceļu tīrīšana un kaisīšana notiek prioritārā secībā, sākot ar valsts galvenās nozīmes autoceļiem un autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti, vēlāk pievēršoties reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem, atbilstoši autoceļu uzturēšanas prasībām un specifikai.

LSM