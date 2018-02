6. februārī VID Daugavpils klientu apkalpošanas centrā nebūs pieejami vairāki pakalpojumi

Dvīņi

21. maijs

- 21. jūnijs

Kārtojot dokumentāciju, izvairies no juridiskajiem aplinkiem, jo tie var radīt nejaukus sarežģījumus. Esi godīgs gan attiecībā pret sevi, gan apkārtējiem. Ja runāsi tiešu, atklātu valodu, panāksi daudz vairāk nekā “slapstoties riņķī un apkārt”. Labāk veiksies Dvīņiem, kuri strādā IT jomā, kuri saistīti ar masu medijiem, valodniecību. Mājas lietās daudz kas būs atkarīgs no tava garastāvokļa. Ja spēsi to uzturēt uz pozitīvas nots, tad arī attiecības ar ģimenes locekļiem būs harmoniskas.