Māju Gaismas ielā remontēs un tur būs pašvaldības dzīvokļi

Jaunumi Sabiedrība | 24. janvāris 2018 | 20:07

Preses konferencē Daugavpils Domē tika aktualizēts jautājums par daudzdzīvokļu māju Gaismas ielā, kuru plānots izmantot kā pašvaldības dzīvojamo fondu.

Daugavpils Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs skaidro: “Uzjautrina nesaprotamās spekulācijas plašsaziņas līdzekļos. Viss norit pēc plāna. Septembra beigās tika saņemts ekspertu atzinums par šīs ēkas stāvokli, vēlāk tika izsludināts konkurss par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Sakarā ar to, ka tehniskajā specifikācijā un konkursa nolikumā tika pieļautas kļūdas, iepirkumu nācās slēgt, un tas no jauna tika izsludināts gada sākumā. 9. februārī tiks atklāts konkurss par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Pēc tam 5 mēnešu laikā tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija. Tad redzēsim, kādi izdevumi būs nepieciešami, lai nodotu šo māju ekspluatācijā un izmitinātu tajā pilsētas iedzīvotājus. Deputāti pēc tam varēs pieņemt lēmumu – vai nu tas būs no rezerves fonda, vai tiks ņemts kredīts. Viss rit, kā plānots.”

Dome ir iegādājusies bijušo kopmītņu ēku 18. novembra ielā, lai papildinātu pašvaldības dzīvokļu fondu. Arī par tās likteni ir skaidri plāni. Igors Prelatovs informē, ka pašvaldības budžetā ir iekļauta summa ēkas tehniskai apsekošanai. Vispirms tiks veikta tehniskā ekspertīze par ēkas un tās nesošo konstrukciju un komunikāciju stāvokli, tad pieņems lēmumu, ko ar šo ēku tālāk darīt.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv