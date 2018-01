«Oskara» balvu nominācijās dominē «The Shape of Water»

Jaunumi Pasaulē | 23. janvāris 2018 | 23:06

ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvu nominācijās šogad dominē režisora Giljermo del Toro fantastikas filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas nominēta 13 balvām svarīgākajās kategorijās.

Grēta Gerviga kļuvusi par piekto sievieti, kas "Oskara" balvu vēsturē nominēta balvai kategorijā "Labākais režisors", bet Reičela Morisona kļuvusi par pirmo sievieti, kas nominēta kategorijā "Labākais kinooperators".

Kategorijā "Labākā filma" nominētas kinolentes "The Shape of Water", "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā"), "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda"), "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas Misūri štatā"), "Dunkirk" ("Denkerka"), "Get Out" ("Prom"), "Lady Bird" ("Lady Bird: Laiks lidot"), "Phantom Thread" ("Neredzamais pavediens") un "The Post" ("Slepenie dokumenti").

Kategorijā "Labākais režisors" nominēti Kristofers Nolans par Otrā pasaules kara trilleri "Dunkirk", Džordans Pīls par komēdijtrilleri "Get Out", Gerviga par filmu "Lady Bird", Pols Tomass Andersons par filmu "Phantom Thread" un del Toro par "The Shape of Water".

Kategorijā "Labākais aktieris" nominēti Timotijs Šalaments par lomu filmā "Call Me By Your Name", Daniels Dejs-Luiss par tēlojumu kinolentē "Phantom Thread", Daniels Kaluja par lomu filmā "Get Out", Gerijs Oldmens par veikumu "Darkest Hour" un Denzels Vašingtons par tēlojumu kinolentē "Roman J. Israel, Esq.".

Kategorijā "Labākā aktrise" nominētas Sallija Hokinsa par lomu filmā "The Shape of Water", Frensisa Makdormanda par tēlojumu filmā "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margota Robija par lomu biogrāfiskajā sporta drāmā "I, Tonya" ("Es, Tonija"), Sērša Runena par tēlojumu kinolentē "Lady Bird" un Merila Strīpa par veikumu drāmā "The Post".

Kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris" nominēti Vilems Defo par tēlojumu filmā "The Florida Project", Vudijs Harelsons par lomu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Ričards Dženkins par veikumu "The Shape of Water", Kristofers Plamers par lomu filmā "All the Money in the World" ("Visa pasaules nauda") un Sems Rokvels par lomu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Par "Oskaru" kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" sacentīsies Mērija Blaidža par lomu filmā "Mudbound", Elisona Dženija par lomu filmā "I, Tonya", Leslija Menvila par tēlojumu "Phantom Thread", Lorija Metkalfa par lomu "Lady Bird" un Oktāvija Spensere par lomu "The Shape of Water".

