Preses konferencē žurnālistus informēja par dažādām pašvaldības aktivitātēm un atbildēja uz jautājumiem

Jaunumi Politika | 23. janvāris 2018 | 20:23

23. janvārī Daugavpils Domē notika kārtējā preses konference. Par aktualitātēm pašvaldībā žurnālistus informēja Domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva, Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Gunita Vanaga.

Tika informēts par to, ka ES programmas URBACT III ietvaros tiek īstenots projekts “Get into the swing of the City!” / ”Iejūties pilsētas ritmā!” (Gen-Y City). Projekta galvenā ideja ir saglabāt, piesaistīt un attīstīt Daugavpils iedzīvotāju radošās kompetences.

Pēc sniegtās informācijas žurnālistiem bija iespēja uzdot jautājumus.

Daugavpils.lv