Daugavpils uz dzelzceļa elektrifikāciju raugās ar lielām cerībām

20. janvāris 2018

Ministru kabinets decembra sākumā atbalstīja Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas finansējuma modeli. Paredzēts, ka tā īstenošanai tiks izmantoti Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļi un valsts AS "Latvijas dzelzceļš" finansējums. Ievērojama summa – vairāk nekā 300 miljoni eiro – tiks investēta Latgales reģionā.

Pāreja uz elektrovilcieniem nozīmē 30% zemākas transporta izmaksas nekā ar dīzeli. Tas būs nozīmīgs devums arī videi un ekoloģijai, jo samazināsies kaitīgo izmešu skaits. Pirmais dzelzceļa elektrifikācijas projekta posms skars tieši Latgali, uz kurieni tiks novirzīti 300 miljoni eiro no kopējās summas 441 miljona eiro apmērā, kas paredzēta projekta realizācijai. Latgales lielākā pilsēta Daugavpils uz šo plānu skatās ar lielām cerībām uzlabot pilsētas ekonomisko stāvokli.

"Ja mēs ejam pa šo ceļu un turpmāk paplašināsim dzelzceļa tīklu ar elektrifikāciju, tas nozīmē, ka turpmāk varētu būt tomēr attīstība, nevis negatīva tendence. Tas dos papildu pārvadājumus, papildu resursu, tas nozīmē, ka pilsētā būs kāda pozitīva kustība ar uzņēmējdarbību," teica Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs.

Dzelzceļa izbūves projekts tā izpildes laikā sola radīt daudz jaunu darbavietu, tomēr pašā dzelzceļa sektorā, kā atzina "Latvijas dzelzceļa" viceprezidents Ēriks Šmuksts, pēc būvniecības pabeigšanas darbavietu skaits gan nepalielināšoties.

Jau tiek kalti arī tālākie dzelzceļa elektrifikācijas plāni.

"Runājot par ekspluatāciju, darbavietas būs tikpat, cik šobrīd, vairāk nebūs. Mēs pakāpeniski gribam pāriet "Latvijas dzelzceļā" no dīzeļvilciena uz elektrovilcienu. Sākot no 2023. gada, visiem dzelzceļa operatoriem, kas operē no Rēzeknes un Daugavpils uz Rīgu, būs iespējams operēt - izmantot elektrovilcienus, gan dīzeļvilcienus. Būs tāda opcija atvērta. Pirmais ceļš, sākot no galapunktiem, būs Rēzeknē un Daugavpilī un līdz Rīgai. Turpmāk mēs plānojam, runājam ar Baltkrievijas dzelzceļu, elektrificēt virzienu uz Baltkrieviju, memorands mums jau parakstīts," teica Šmuksts.

Nākotnē plānots pamazām elektrificēt visu Latvijas dzelzceļa tīklu, tomēr tam ir nepieciešami milzīgi finansiālie līdzekļi un arī pašu vilcienu tehniskā parka atjaunošana.

