Domes deputāti sākuši skatīt 2018. gada pašvaldības budžeta projektu

Jaunumi Politika | 19. janvāris 2018 | 20:19

daugavpils.lv daugavpils.lv

Daugavpils Domes deputāti 18. janvārī Finanšu komitejā sāka skatīt Budžeta darba grupas izstrādāto Daugavpils pašvaldības budžetu 2018. gadam.

Plānots, ka šī gada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms būs lielāks par 4,97 milj. eiro jeb par 5,55% nekā 2017. gadā.

Pamatbudžets ieņēmumos tiek plānots 91 918 214 eiro, izdevumos- 111 531 068 eiro. Speciālais budžets ieņēmumos- 2 492 036 eiro, izdevumos 2 569 764 eiro.

Pašvaldības budžetu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, pašvaldības nodevas un naudas sodi, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi no ES struktūrfondu finansētiem projektiem un transfertu ieņēmumi.

Galīgo lēmumu deputāti pieņems Domes sēdē.

daugavpils.lv