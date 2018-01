Sagatavots Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskats par darbību 2017. gadā un darba plāns 2018. gadam

Jaunumi Politika | 18. janvāris 2018 | 19:39

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par darba plāna 2017. gadam izpildi un darba plānu 2018. gadam, kas šodien tika skatīts attīstības komitejā.

2017. gadā aģentūra ir apkalpojusi 81 969 cilvēkus no Latvijas un ārvalstīm, kas ir par 7% vairāk nekā 2016. gadā. Aģentūras nodaļās kopumā ir griezušies ārvalstu tūristi no 55 valstīm, bet visvairāk no prioritārajiem tirgiem – Lietuvas, Krievijas, Polijas, Vācijas un Baltkrievijas. 2017. gadā tika izdoti 60 000 tūrisma informatīvo materiālu piecās valodās, kas tika izplatīti 11 valstīs. Lai uzlabotu tūrisma informācijas pieejamību un ar tūrismu saistīto infrastruktūru, tika atjaunoti septiņi informatīvie stendi pilsētas teritorijā. Tūrisma informācijas stendos pieejama Daugavpils pilsētas karte, aktuālā informācija par populārākajiem tūrisma apskates objektiem, aktīvās atpūtas iespējām, tūristu mītnēm latviešu, krievu un angļu valodā, Daugavpils tūrisma informācijas centru un Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centru. 2017. gadā tika atjaunots arī Daugavpils galvenais tūrisma portāls www.visitdaugavpils.lv. Vietne ieguva jaunu un mūsdienīgu dizainu un sniedz izsmeļošu informāciju par tūrisma apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas vietām, aktīvās atpūtas iespējām, pirtīm un SPA piedāvājumu, pasākumiem, jaunumiem un maršrutiem. Pagājušajā gadā tika izstrādāti arī vairāki jauni piedāvājumi tūristiem, tādi kā, ekskursija skolēniem “Izzini Daugavpils cietoksni”, pilsētas apskates ekskursija ar retro tramvaju “Daugavpils pa tramvaja logiem” un tematiskā ekskursija “Es esmu tik kareivis…”. Lai veicinātu tūristu plūsmas palielināšanos, 2017. gadā tika organizēti 15 dažāda veida pasākumi, tādi kā 1. starptautiskā tūrisma kontaktbirža “Daugavpils – daudzveidīgs tūrisma galamērķis”, Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, Muzeju nakts Daugavpils cietoksnī un Šmakovkas muzejā, Šmakovkas muzeja 1 gada jubilejas pasākums, 3. starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812”, Eiropas kultūras mantojumu dienas Daugavpils cietoksnī u.c.

Savukārt 2018. gadā aģentūra plāno turpināt veicināt Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, tiek plānota dalība vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, tiks palielināts arī tūrisma informatīvo materiālu klāsts un tie tiks izdoti sešās valodās un izplatīti visā Latvijā un kaimiņvalstu tūrisma informācijas centros. 2018. gadā ir ieplānots organizēt 14 dažāda veida pasākumus gan pilsētā, gan Daugavpils cietoksnī, kā arī tiek plānots uzsākt darbu pie Daugavpils pilsētas tūrisma koncepcijas izstrādes.

Daugavpils.lv