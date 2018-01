Daugavpilī sākās veselības uzturēšanai veltīti pasākumi

Jaunumi Sports | 18. janvāris 2018 | 19:30

Daugavpilī sākās pasākumu virkne, kuri atbalsta veselīgu dzīves veidu un stiprina veselību. Tos finansē Eiropas sociālais fonds. Mērķauditorijas ir dažādas – sākot no bērniem un beidzot ar cienīga vecuma cilvēkiem. Projekts sākās no dažādu sporta veidu nodarbību organizācijas un to spektrs ir pietiekoši plašs, jo pilsētā tiek kultivētas daudzas sporta disciplīnas, ir atbilstošas bāzes un pieredzējuši treneri.

Jau plkst. 8.00, lai vēl pirms skolas nodarbībām saņemtu veselīgu uzmundrinājumu, Ledus hallē pulcējas jaunākie skolēni. Slidošanas cikls sastāv no 8 nodarbībām. Mērķis ir ne tikai nostiprināt veselību, paaugstināt bērnu fizisko aktivitāti, bet arī iemācīt slidot, sniegt pirmās iemaņas sertificēta trenera vadībā.

Vēl viena nodarbība, kuru mēs apmeklējām, bet jau vakarpusē – orientēšanās. Iemācīties lasīt karti, izmantojot to, pārvietoties pa teritoriju, meklēt un atrast objektus, kurus ir noslēpuši organizatori. Visu to izdarīt ir ātri un, atrodoties vieglā salā, daudzreiz labāk, nekā pēc mājas darbu izpildīšanas, ienirt datorspēļu labirintos.

Tāda veida nodarbības māca domāt, pieņemt lēmumus un, protams, nostiprina veselību.

Pensionāri neatpaliek no skolēniem. Baseins ir labākā vieta, lai risinātu problēmas ar stājas – kustību aparātu, uzlabotu kustību apjomu locītavās, nostiprinātu sirds – asinsvadu sistēmu, sakārtotu nervu sistēmu un vienkārši uzmundrinātos.

Šeit ir tie, kuri veic tikai pirmos soļus peldēšanā. Šiem klientiem tiek pievērsta īpaša uzmanība, viņus māca pareizi elpot, turēties uz ūdens. Tie, kuri peldēt prot, arī saņem atbilstošu trenera konsultāciju.

Šis veselības projekts turpināsies līdz 2020. gada martam, tāpēc visiem gribētājiem vēl būs iespēja izvēlēties sev nodarbības un sadraudzēties ar fizkultūru un sportu, pie kam, absolūti bez maksas. Sekojiet ziņojumiem Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv par kārtējo grupu veidošanu. Projekta laikā fiziskajās aktivitātēs plānots iesaistīt ap 10 000 cilvēku.

Daugavpils.lv