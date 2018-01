Videonovērošanas sistēma palīdz cīnīties ar stihiski izveidotajām izgāztuvēm

Jaunumi Sabiedrība | 15. janvāris 2018 | 20:01

Par stihiski izveidotajām izgāztuvēm pie garāžām Balvu ielā jau tika runāts ne vienu reizi vien. Komunālās saimniecības pārvalde pastāvīgi no turienes izved kā sadzīves, tā arī bīstamos atkritumus, kurus atstāj nevērīgie pilsētnieki. Pēdējā laikā situācija sāka uzlaboties. Komunālās saimniecības darbinieki to saista ar Pašvaldības policijas aktīvu darbu šī jautājuma risināšanā.

Pašvaldības policijai ir savi specifiskie tādu tiesību likuma pārkāpšanas gadījumu profilaktiskie līdzekļi. Patrulējot garāžas un dežurējot pa naktīm, problēmu atrisināt nav iespējams. Palīgā nāk videonovērošanas mobilā sistēma.

Atzīmēsim, ka kameru tehniskās iespējas ļauj strādāt kā dienā, tā arī naktī, videoierakstā labi redzams transporta līdzekļa valsts numurs. Tātad, uzreiz iespējams atpazīt likuma pārkāpēju, kurš uz šejieni nogādā atkritumus. Naudas sodi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu ir nopietni un brīdinājumi šeit nav paredzēti.

Piemērojot naudas sodu, Administratīvā komisija ņem vērā likumpārkāpēja vainas atzīšanu, apstākļus, kādos tika pārkāpti noteikumi, kā arī cilvēka spēju apmaksāt naudas sodu.

Sodi un to neizbēgamība agri vai vēlu uzlabos situāciju ar stihiskajām izgāztuvēm pilsētā, bet tomēr gribētos ticēt, ka likumīgas uzvedības pamatā ir sirdsapziņa un vēlēšanās dzīvot tīrā vidē, nevis bailes no naudas sodiem. Lai nākamās paaudzes neciestu no mūsu cūcības.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

