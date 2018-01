Pagarināta pieteikšanās Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2017“

Jaunava

24. augusts

- 23. septembris

Lietišķos jautājumus, kārtosi kā izteikts profesionālis, tajos nevarēs atrast, kur piekasīties. Turpretim, privātajā dzīvē būsi samērā nepacietīgs, nedaudz neiejūtīgs pret partneri. Centies vairāk ieklausīties mīļotā cilvēka sacītajā, neuzstādīt it visā savus noteikumus. Attiecībās ar kolēģiem būsi diezgan izvairīgs, nevēlēsies atklāti runāt par privātām būšanām, diskutēsi strikti par darbu. Ir vērts ieklausīties dzīves pieredzes bagātāku cilvēku teiktajā, it sevišķi padomos, kā izvairīties no sarežģījumiem mīlas lietās.