Pie pilsētas grants ceļiem parādījās konteineri ar smilts – sāls maisījumu

Saskaņā ar Daugavpils domes 01.05.2016. Saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 9.punkta prasībām, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” no 10.janvāra nodrošina pilsētas privātā sektora iedzīvotājus ar bezmaksas kaisāmā materiāla (smilts sāls maisījums) pieejamību.

Šo prasību nodrošināšanai tika izsludināts iepirkums, kurā piedalījās divi pretendenti – A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” un SIA “Ošukalns”. Iepirkumā lētāko cenu piedāvāja vietējais Daugavpils uzņēmums, tādējādi pēc iepirkuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem laika posmā no 10.01.2018. – 31.03.2018. un no 01.11.2018. - 31.12.2018. pilsētas administratīvās teritorijas mikrorajonos tiks uzstādīti kopskaitā 14 konteineri ar tilpumu 0,66 m3, kuros būs izvietots kaisāmais materiāls (10% sāls; 90% smilts), kā arī 4 reizes gadā tiks veikta pilnīgi visu grunts ceļu nokaisīšana ar šo pretslīdes materiālu, izmantojot traktortehniku.

Kaisāmais materiāls ir izvietots brīvas piekļuves konteineros, kas nozīmē, ka jebkurš iedzīvotājs, kas dzīvo privātajā sektorā, pie apledojuma iestāšanās spēs kaisāmo materiālu paņemt no uzstādītajiem konteineriem un veikt namīpašumam piegulošās teritorijas (trotuārs, taciņa u.c.) nokaisīšanu, lai nodrošinātu sev komfortablu un drošu pārvietošanos. Savukārt grunts ceļu kompleksā nokaisīšana 4 reizes gadā tiks veikta tādos laika apstākļos, kad tiks novērots stiprs apledojums un būs apgrūtināta kājāmgājēju un autobraucēju pārvietošanās pa šiem grunts ceļiem.

Papildus lūdzam iedzīvotājus pret šiem uzstādītajiem konteineriem izturēties atbildīgi, kaisāmo materiālu izmantot tikai tā tiešā mērķa pielietošanas vajadzībām, nemest tajos dažādas izcelsmes atkritumus un neveidot pie tiem stihiskās izgāztuves.

