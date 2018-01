Jaunumi Kultūra | 10. janvāris 2018 | 20:17

Izstāde „Iemīlējušās Latgalē…” ir stāsts par talantīgām un dzīvi mīlošām Latgales gleznotājām – Vēsmu Ušpeli, Ilzi Griezāni, Viju Stupāni, Agru Ritiņu, kuras satiekas ik pa laikam, lai būtu kopā, gleznotu, dalītos dzīves stāstos, bagātinātos viena no otras un radītu.

Katra no māksliniecēm nāk no savas vietas Latgalē – Vēsma no Maltas, Ilze no Līvāniem, Vija no Aglonas, bet Agra no Rēzeknes. Kopā tās aptver visu Latgali. Kopā veido izstādes, kopā piedalās plenēros. Vairāk nekā 10 gadu laikā ir apbraukātas dažādas vietas, izdzīvota radoša kopā būšana Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, ikreiz iemācoties kaut ko jaunu un it visur vēstot stāstu par Latgali.

Kopīgo izstāžu skaits jau krietni pārsniedz divus desmitus un darbi ir bijuši apskatāmi Latvijā, Lietuvā un Vācijā. Regulāri gleznotāju darbus var apskatīt Latgales Kultūrvēstures muzejā, Marka Rotko mākslas centrā un Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā darbu izstādēs.

Izstādes „Iemīlējušās Latgalē…” atklāšanu aicinām apmeklēt 2017. gada 11. janvārī plkst. 16:00, Daugavpils poļu kultūras centrā, Varšavas ielā 30.

Daugavpils.lv