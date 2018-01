Daugavpils mikrorajonu iedzīvotājiem būs pieejamas vērtīgas grāmatas

Jaunumi Kultūra | 10. janvāris 2018 | 20:11

Lai iepazīstinātu plašāku lasītāju loku ar saistošām un vērtīgām grāmatām no Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) krājuma, LCB filiāles, kas darbojas dažādos pilsētas mikrorajonos, šogad piedāvās saviem lietotājiem divas tematiskas grāmatu kopas: “Atrodi prieku sevī” un “Māksla iedvesmo mūs!”.

Visa gada garumā LCB bibliotekāru apkopotās grāmatu izlases ceļos pa LCB filiālēm, kas atrodas dažādos Daugavpils mikrorajonos, sniedzot iespēju arī attālāku pilsētas rajonu iedzīvotājiem iepazīties ar iedvesmojošiem ievērojamu aktieru, dziedātāju un režisoru dzīvesstāstiem, kā arī pieprasītiem izdevumiem par modes un veselīga dzīvesveida aktualitātēm, makšķerēšanu un medībām.

Katra grāmatu kopa būs pieejama katrā LCB filiālē divus mēnešus. Grāmatas varēs lasīt gan uz vietas, attiecīgās bibliotēkas telpās, gan arī izņemt darbam mājās. Abās kolekcijās iekļautas grāmatas kā latviešu, tā arī krievu valodā. Grāmatu kopu “Māksla iedvesmo mūs!” veido 15 izdevumi, savukārt kopa “Atrodi prieku sevī” ietver 18 izdevumus.

Aicinām interesentus iepazīties ar grāmatu kopas izstādi “Atrodi prieku sevī”:

no 09.01.līdz 28.02. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2),

no 01.03. līdz 30.04. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161),

no 01.05. līdz 30.06. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9),

no 01.07. līdz 31.08. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16),

no 01.09. līdz 31.10. – Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40).

Grāmatu kopa “Māksla iedvesmo mūs!” būs pieejama:

no 09.01.līdz 28.02. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161),

no 01.03. līdz 30.04. – Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40),

no 01.05. līdz 30.06. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2),

no 01.07. līdz 31.08. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9),

no 01.09. līdz 31.10. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16),

no 01.11. līdz 29.12. – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58).

Par grāmatu kopu izmantošanu jautājiet LCB filiāļu bibliotekārēm.

Informāciju sagatavoja:

LCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas

nozaru literatūras sektora

galvenā bibliotekāre

Zinaida Romanova

tālr.: 65426422

e-pasts: zinaida.romanova@lcb.lv

Daugavpils.lv