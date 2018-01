Seminārs “Jauno virsotņu iekarotāji sociālajā uzņēmējdarbībā” DAUGAVPILĪ!

Jaunumi Sabiedrība | 8. janvāris 2018 | 20:36

Daugavpilī 12.janvārī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” (Saules iela 6/8) plkst. no 15 līdz 18 notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, uz kuru tiek aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts un mācību iestāžu darbinieki, studenti, uzņēmēji un visi ieinteresētie.

Šajā seminārā jūs uzzināsiet par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un saņemsiet atbildes par likumdošanas jautājumiem no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) pārstāvjiem; dzirdēsiet veiksmīgus pieredzes stāstus no biedrības “Cerību spārni” Evas Viļķinas un modes zīmola “OWA” Natalijas Jermolajevas , kā arī būs iespēja izveidot savu sociālās uzņēmējdarbības paraugu kreatīvā darbnīcā “Jauno virsotņu iekarotāji”.

Viss pasākums notiks neformālā un kreatīvā atmosfērā, ar kafijas pauzi un bez maksas!

Lūgums reģistrēties - kulturas_klubs@inbox.lv , m.t. 28234883.

Seminārs notiks: 12. janvārī plkst. 15.00 Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”, Saules ielā 6/8.

Daugavpils.lv