Kā minimālās darba algas pieaugums ietekmēs Daugavpils pašvaldību

Jaunumi Sabiedrība | 3. janvāris 2018 | 20:29

No šī gada Latvijā pieaug minimālās darba algas apmērs. Tas nozīmē, ka minimālās algas pieaugums radīs papildus izdevumus darba devējiem, arī Sociālajam dienestam. Sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska skaidro situāciju.

“Runājot par Sociālo dienestu, dotajā brīdī mēs izskatām budžeta projektu par Sociālā dienesta apkalpoto personu skaita palielināšanu. Šobrīd maznodrošinātās personas statusam ienākumi ir 304 eiro, no šī gada tie būs 344 eiro. Protams, personu skaits, kurām ir piešķirts šis statuss, pieaugs. Šobrīd netiek skatīts jautājums par to, lai saistošajos noteikumos samazinātu šo ienākumu līmeni. Mēs budžetā esam paredzējuši summu plānotajam to personu skaita pieaugumam, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli būs 344 eiro un maznodrošinātās personas statuss. Ja Domes deputāti nolems mainīt šo nolikumu, tad mēs runāsim par izmaiņām, taču šobrīd ir saņemts apstiprinājums un šāda summa tiks ieplānota budžetā. Nav paredzēti grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos par šīs summas samazināšanu.”

Pilsētā šobrīd ir aptuveni 6000 trūcīgo personu, bet nav iespējams precīzi nosaukt skaitu, jo mainās ne tikai minimālā darba alga, bet arī kustamā un nekustamā īpašuma novērtējums. Nonna Jakubovska skaidro, ja to visu skata kopumā, tad pieaugums var būt aptuveni par 40 %. Taču nevar simtprocentīgi apgalvot, ka tieši tik cilvēku atnāks uz Sociālo dienestu. Noteiktam iedzīvotāju skaitam ienākumi būs 344 eiro uz vienu ģimenes locekli, bet pēc kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas viņi varētu neatbilst. Ir ļoti daudz kritēriju, tāpēc daži var nesaņemt kustamā un nekustamā īpašuma novērtējuma dēļ, bet ienākumu līmeņa dēļ jau var būt cits jautājums. Jāņem vērā dažādi kritēriji, skaidro Jakubovskas kundze.

Vairāk informācijas var saņemt Sociālajā dinestā pie konsultanta tālr. 654 49908 vai personīgi griezties klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv