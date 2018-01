Dž. Dž. Džilindžers atgriežas Daugavpils teātrī!

Jaunumi Kultūra | 2. janvāris 2018 | 21:48

25. janvārī plkst. 18.30 notiks pirmizrāde otrajam režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudējumam Daugavpils teātrī, piedāvājot skatītājiem komēdiju latviešu valodā „Hantele killeram”.

Iestudējuma lugas autore ir krievu publiciste Olga Tuhaņina, kura 2010. gadā izmēģināja savus spēkus dramaturģijā, uzrakstot lugu „Hantele”. Šīs lugas iestudējums Krievijā, teātra anterprīzē „Artistiskais zvaigznājs” («Артистическое созвездие»), tika raksturots kā sižetiski pārsteidzošs un aktuālus jautājumus aizskarošs. Tagad šīs lugas iestudējums top Daugavpils teātrī.

Izrādes „Hantele killeram” galvenās lomas atveidotājs Māris Korsiets dalās savos iespaidos: „Es apbrīnoju to, kā Dž. Dž. Džilindžers spēj atrast tik interesantu materiālu, ar kuru strādāt. Šīs lugas sižets ir ļoti neparasts un tiešām smieklīgs. Es izrādē attēloju filologu, kurš savu dzīvi veltījis Krievijas Galējo Ziemeļu tautu literatūrai. Izrādē evenki un čukči ir mans jājamzirdziņš! Bet lielā izmisumā filologam jāpievēršas killera profesijai, un tas jau izsaka daudz par sižeta komiskumu. Izrādē varēs izsmieties no sirds, bet beigās arī kārtīgi aizdomāties, it īpaši vīriešiem.”

Kas pamudinājis šo izglītoto kungu pievērsties nežēlīgajam arodam? Kāpēc pasūtītājs vēlas atbrīvoties no savas sievas: greizsirdības, mīļākās, naudas vai kāda cita iemesla dēļ? Vienkāršu atbilžu uz šiem jautājumiem nebūs.

Iestudējumā piedalās Māris Korsiets, Andris Bulis, Maija Korkliša, kā arī Zanda Mankopa. Iestudējuma scenogrāfiju veido Kristians Brekte, kostīmu māksliniece – Anna Heinrihsone, režisora asistente un horeogrāfe - Linda Kalniņa, gaismu mākslinieks - Sergejs Vasiļjevs. Lugu no krievu valodas tulkojis Dž. Dž. Džilindžers.

Pirmizrāde notiks 25. janvārī plkst. 18.30, tuvākā izrāde 26. janvārī plkst. 18.30.

Drīzumā pēc pirmizrādes iestudējums „Hantele killeram” dosies viesizrādēs, un to varēs noskatīties Dailes teātrī 11. martā plkst.18.00, kā arī Valmieras teātrī 18. martā plkst. 18.30.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520), Biļešu paradīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils.lv