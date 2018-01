Turpmāk veiks lielāku pensiju indeksāciju cilvēkiem ar ilgu darba stāžu

Jaunumi Latvija | 1. janvāris 2018 | 19:59

No šodienas tiks nodrošināta lielāka pensiju indeksācija cilvēkiem ar ilgu darba stāžu, paredz grozījumi likumā par valsts pensijām, ziņo LETA.

Noteikts, ka tiks sniegts lielāks atbalsts vecuma pensiju saņēmējiem, kuriem ir liels apdrošināšanas stāžs. Likumā noteikts - pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, pārskata reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Tagad likumā noteikts, ka pensionāriem ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem, veicot indeksāciju, piemēro nevis 50%, bet 60% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Savukārt cilvēkiem ar stāžu no 40 gadiem - 70%.

Lai vairāk atbalstītu personas, kuru pensijas apmērs nav atkarīgs no veiktajām sociālajām iemaksām un kuras sasniegušas ievērojamu vecumu, likumā noteikts, ka no šī gada 1.jūlija piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu būs 1,5 eiro tiem cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta līdz 1995.gada beigām. Tas attieksies arī uz personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1995.gada beigām.

Pēc Labklājības ministrijas aplēsēm, lielākas pensiju indeksācijas noteikšanai cilvēkiem ar ilgu darba stāžu nākamgad būs nepieciešami papildu izdevumi valsts speciālajā budžetā 3,2 miljonu eiro apmēra. Savukārt 2019.gadā likuma īstenošanai, kas nosaka vecuma pensijām ar lielu darba stāžu piemērot lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, nepieciešams jau 16,1 miljons eiro.

Focus.lv