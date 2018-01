No janvāra darbnespējas lapas un kompensējamo zāļu receptes izrakstīs tikai elektroniski

Jaunumi Latvija | 1. janvāris 2018 | 19:04

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā tiek sākta obligāta valsts E-veselības sistēmas lietošana. Tā paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska.

E-darbnespējas lapas tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas E-veselības sistēmā.

Informāciju par noslēgto e-darbnespējas lapu darba devējs nākamajā dienā redz savā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) profilā.

Arī iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par E-veselībā noslēgto B darbnespējas lapu iedzīvotājs var iesniegt elektroniski, izmantojot VSAA e-pakalpojumu.

Lai iegādātos e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda sava personas apliecība (eID) vai pase (iegādājoties zāles savam nepilngadīgajam bērnam, papildus jānosauc bērna vārds un uzvārds).

Savukārt, lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles – piemēram, radiniekam vai kaimiņam – aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs, kurš ir pieejams gan ārstam, gan pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības sistēmas, kā attēls telefonā u.c.), jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments.

Iedzīvotājs var arī deleģēt E-veselības portālā citu cilvēku savu e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā deleģētajam cilvēkam (pircējam) aptiekā jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds, uzvārds.

Svarīgi, ka līdz 2018. gada 1. janvārim papīra formā izrakstītās kompensējamo zāļu receptes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām – tās aptiekā elektronizēs farmaceits. Papīra formā atvērtu darbnespējas lapu E-veselībā elektronizēs ārstniecības persona, kura to noslēgs.

Ja e-recepti nav iespējams izrakstīt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), ārsts ir tiesīgs to izrakstīt papīra formā.

Savukārt, ja minētajā gadījumā nevar atvērt e-darbnespējas lapu, ārsts veic par to atzīmi pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.

Saņemot e-darbnespējas lapu vai e-recepti, to var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv. Iedzīvotājiem E-veselības portālā ir pieejama tikai tā medicīniskā informācija, kuru sistēmā ir ievadījušas ārstniecības personas.

Jautājumu gadījumā par e-darbnespējas lapas, e-receptes vai citu E-veselības pakalpojumu izmantošanu, kā arī ieteicamo rīcību sistēmas īslaicīgu tehnisku traucējumu gadījumos iedzīvotāji ir aicināti zvanīt E-veselības lietotāju Atbalsta dienestam pa tālruni 67 803 300 (katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00).

Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kurās lieto E-veselības sistēmu, ir izvietotas atpazīšanas uzlīmes «šeit lieto E-veselību». Informācija par šīm ārstniecības iestādēm ir pieejama arī E-veselības portāla interaktīvajā kartē.

Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpinās izrakstīt: individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles un medicīniskās ierīces; ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība; ja pacients izmantos recepti kādā no ES dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē; personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā; ja e-receptes izrakstīšana E-veselības sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

