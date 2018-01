No šodienas minimālā alga Latvijā ir 430 eiro

Jaunumi Latvija | 1. janvāris 2018 | 19:07

Sākot ar šodienu, valstī minimālā mēneša darba alga noteikta 430 eiro, kas ir par 50 eiro vairāk nekā iepriekš, paredz pērn Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu, ziņo LETA.

Iepriekš Labklājības ministrijā (LM) norādīja, ka, paaugstinot minimālo mēneša darba algu, pieaugs darba devēju izdevumi darbinieku darba algas paaugstināšanai - no darbinieku darba algas 430 eiro apmērā darba devējam paaugstināsies nodokļu maksājumi, tostarp sociālās apdrošināšanas iemaksas par 13,95 eiro un papildus darba algas izmaksas darbiniekam - par 50 eiro.

Savukārt darba devēja darbaspēka izmaksas pieaugs tikai par tiem darbiniekiem, kuriem iepriekš minimālā mēneša darba alga vai alga bija zemāka par nodokļu reformā noteikto minimālo mēneša darba algu, bet darbinieks, kuram palielināsies darba alga no 380 eiro mēnesī līdz 430 eiro mēnesī, iegūs par 57,83 eiro mēnesī vairāk "uz rokas".

Pēc LM paustā, minimālās mēneša darba algas paaugstinājums šādā apmērā, ja tas tiek realizēts vienlaikus ar būtisku darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu, nemazinās uzņēmumu ārējo konkurētspēju, kā arī nepasliktinās uzņēmumu finansiālo situāciju, kas īpaši aktuāli ir Latvijas reģionos, kur kopējais darba samaksas līmenis ir ievērojami zemāks.

Vienlaikus ministrija norādīja, ka minimālās mēneša darba algas paaugstināšana uzlabos konkurētspēju tiem komersantiem, kapitālsabiedrībām, kuri maksā nodokļus no darba algas, kas augstāka par minimālo mēneša darba algu un no visas darba algas, salīdzinot ar tiem, kuri maksā nodokļus no minimālās mēneša darba algas, bet pārējo atalgojumu izsniedz "aploksnēs".

LM piebilda, ka minimālās mēneša darba algas paaugstinājums tiek realizēts vienlaikus ar darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu, būtiski mazinot šī lēmuma ietekmi uz darbaspēka izmaksu pieaugumu.

