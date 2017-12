Radošais duets uzdāvināja daugavpiliešiem iedvesmas vakaru

Jaunumi Kultūra | 30. decembris 2017 | 00:19

BKC BKC

2017 gada 19. decembrī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) ar anšlāgu pagāja muzikāli poētisks vakars „Iedvesma” ar dzejnieku Ludmilas Viļumas un Jevtīhija Konopļova piedalīšanos.

Jevtīhijs Konopļovs – dzejnieks, literārās prēmijas „Gada dzejnieks – 2013” nominants, Latvijas krievu rakstnieku organizācijas un Krievijas rakstnieku savienības, ka arī Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” loceklis, Daugavpils Krievu rakstnieku organizācijas koordinators, vairāku dzejoļu krājumu autors.

Ludmila Viļuma – dzejniece un brīnišķīga savu oriģināldziesmu izpildītāja, literārās prēmijas „Gada dzejnieks – 2013” nominants, Latvijas krievu rakstnieku organizācijas un Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” locekle, savā radošajā darbā izdeva dažus dzejoļu krājumus.

Duets priecē un iedvesmo pilsētas iedzīvotājus ar savu daiļradi, bet viņu kopējie muzikāli poetiskie vakari regulāri notiek Baltkrievu kultūras centrā un Dienas centrā „Saskarsme”.

BKC metodiķe Marija Pometjko, atklājot pasākumu, atzīmēja baltkrievu tautas tradīciju „Piļipauskija vjačorki”, kuri sākas ar Ziemassvetku gavēņa perioda aizsākumu. Garajos pirmsziemassvētku vakaros jaunietes cits citās mājās pārmaiņus sanāca kopā nelielās grupās: vērpa, adīja, dziedāja dziesmas un komunicēja. Obligāts „vjačorku” elements bija jauniešu atnākšana. Neskatoties uz gavēni, vakara beigās jaunieši dejoja, spēlēja dažādas spēles. Tradīcija „Piļipauskija vjačorki” atrada savu atspoguļojumu radošajā vakarā „Iedvesma”. Klusajā pirmsziemassvētku vakarā skanēja daudz dzejoļu un dziesmu, apsveikumu un diskusiju, ka arī tika parādīta deja pasākuma vaininieku izpildījumā.

BKC vadītāja Žanna Romanovska, uzrunājot radošo L. Viļumas un J. Konopļova ģimenes duetu, atzīmēja viņu neapšaubāmu talantu, mērķtiecību un neizsīkstošu enerģiju, ka arī izteica cerību uz tālāko sadarbību.

Vakars sākās un beidzās ar BKC kora kapellas „Spadčina” (mākslinieciskā vadītāja Janina Juzefoviča) uzstāšanos. Ir jāatzīmē, ka vakara beigās, tieši Ziemassvētku vakaru tēmas ietvaros, tika izpildīta dziesma „Svatoj večer”.

Kā kaleidoskopā, dziesmas un dzejoļi pēc kārtas nomainīja cits citu. Sirsnīgie pateicības vārdi un dzejoļi par godu poetiskajām ģimenes duetam skanēja no Irinas Strazdonikas-Pļačko, Valentīnas Prudnikovas, Pāvela Plotnikova, Anastasijas Sazankovas, Zenona Vojevodska, Fainas Osinas, Reginas Usačovas, Jevgenija Vetlova, Jekaterinas Andrejevas, Vladimira Vrettosa, Nikolaja Naumenko, Margaritas Labonarskas, Ludmilas Idzanes, Jevgenijas Stankevičas, ka arī no biedrības „Uzdim” valdes locekļiem Olgas Pavlovičas un Zinaidas Siliņas, no „Uzdim” locekles un baltkrievu ilggadējā drauga Valentīnas Abuškevičas. Atsevišķos blokos izskanēja dziesmas bardu Anatolija Gallera un Vitālija Mihailovska izpildījumā.

Filosofiskie dzejoļi, apdomu dzejoļi par dzejnieka lomu un dzeju vispār sabiedrības dzīvē, mīlas un ainavas lirika, dzejoļi, kuri ir pilni ar humoru un mazu daļu sarkasmu, tā ir tikai neliela tēmu daļa no tā, ko ar tik lielu iedvesmu un dvēseles sirsnību izlasīja un nodziedāja L. Viļuma un J. Konopļovs saviem vairākiem kolēģiem un draugiem.

Muzikāli poetisks vakars „Iedvesma” pilnībā pamatoja savu nosaukumu un pagāja harmonijas un iedvesmas atmosfērā, uzdāvinot skatītājiem labu garastāvokli un daudz pozitīvu emociju.



Baltkrievu kultūras centrs