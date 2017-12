Preiļu pils un parks pamazām atgūst pievilcīgu izskatu

Jaunumi Sabiedrība | 30. decembris 2017 | 23:13

Jau vairāk nekā gadu Preiļu pilī un parkā notiek atjaunošanas darbi. Šobrīd pilī ir noslēdzies projekta pirmais posms, ir renovēta ēkas fasāde, nomainīts jumts, savukārt parks, attīrīts no aizaugušiem krūmājiem, pamazām iegūst ainaviskā parka izskatu.

Preiļu pils parkā tiek zāģēti bojātie koki un saaugušie krūmi. Vēl pirms apmēram gada Preiļu pili nevarēja pamanīt, jo tā bija ieaugusi krūmos. Parks aizņem vairāk nekā 40 hektārus, tāpēc darba ir daudz.

“Preiļu parkā ir ļoti liela augu dažādība, mums parkā ir 12 valsts nozīmes dižkoki un divi ir vietējās nozīmes dižkoki, viens no vietējiem dižkokiem šogad vēja laikā un tāpēc, ka parks bija pārplūdis, izgāzās un iekrita dīķi, un aizgāja bojā. Vietējās nozīmes dižkoks mums ir viena liepa kā dižkoks palicis,” stāsta “Preiļu saimnieks” pārstāve Zenta Igolniece.

Parku un ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis ir izstrādājusi pils parka atjaunošanas un saglabāšanas projektus, lai Preiļu parks tiktu kopts un apsaimniekots pēc vēsturisko ainavu parku uzturēšanas principiem. Ainavu parki ir norobežoti no apkārtnes, pielāgoti netraucētai atpūtai, tāpēc tiem jābūt kā slēgtai teritorijai, ko no pilsētas ielām norobežo koki vai krūmi.

Kopš septembra Preiļu pils parkā strādā dārzniece, kura uzrauga, kā notiek parka sakopšanas process. Dārzniece Zinaīda Adamoviča stāsta, ka koku un krūmu izzāģēšanas darbi turpināsies vēl pavasarī, kad būs gan piemērotāks apgaismojums, gan sāks plaukt lapas, kas palīdzēs labāk saprast kopainu un to, ko nepieciešams atstāt un ko ne.

“Vēl noteikti būs jāstāda daudz gan koki, gan krūmi, jo pamežs ir ne tik bagāts ar augiem, pārsvarā mums ir segliņi, mums ir sausserži ļoti skaisti, mums ir ļoti skaista vilnainā irbene, ir lieli krūmi, kas ir fantastiski, ir filadelfi, fizakarpi, bet vēl kaut ko vajag,” atzīst dārzniece Zinaīda Adamoviča.

Parkā tiek atjaunoti pastaigu celiņi un parkam raksturīgie balti krāsoti koka tiltiņi.

Projekta pirmā kārta īstenota arī Preiļu pilī. Ir atjaunota pils ārējā fasāde, nostiprināti ēkas pamati un atjaunots jumts. Liela daļa gan no apmetuma, gan ēkas elementiem ir veidoti no jauna. Pēc 1904.gada pils fotogrāfijas izveidots pils vējtveris. Ēkas iekšpusē ir izveidota no pirmā līdz trešajam stāvam apaļo kāpņu metāla konstrukcija un izbūvēta vieta, kur atradīsies lifts.

Lai pils atjaunošanu uzsāktu, Preiļu pilsētas dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē teju pusmiljona eiro apmērā. Pārējo summu pašvaldība plāno piesaistīt no valsts un Eiropas Savienības struktūrfondiem. Jaunajā gadā ir jāizžāvē pils sienas, lai varētu sākt pils atjaunošanas darbu otro kārtu, kurai pēc šā brīža aprēķiniem būs nepieciešams ap pusmiljons eiro.

“Pilij varēs uzsākt likt logus, durvis, jumta siltināšanu no iekšpuses, un arī daļēji sienu siltināšana, kas ietilpst otrajā pils atjaunošanas kārtā. Tālāk ir izstrādāts tehniskais projekts visiem atlikušajiem darbiem, kas mums nosaukta par trešo kārtu. Tiek veikta būvekspertīze, meklējam iespējas pieteikties vēl dažādos projektu konkursos, lai domātu par to, kā pievilkt pilij komunikācijas, ūdensvadu, kanalizācijas, apkuri,” stāsta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Kopumā šobrīd aprēķināts, ka pils atjaunošanai nepieciešami 2,5 miljoni eiro. Tāpat šobrīd pils parkā tiek atjaunota Mīlestības saliņa, kas agrāk bija iecienīta pasākumu vieta. Uz saliņas tiek veidota balti krāsota estrāde, uz tās būs arī skatu laukums un tiks atjaunots tiltiņš. Pamazām Preiļu pils un parks iegūst pievilcīgu izskatu.

