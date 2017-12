Vienības laukuma slidotavā katru dienu aktīva rosība

Jaunumi Sabiedrība | 28. decembris 2017 | 19:57

Līdz ar ziemas svētku gaidīšanu atnāk laiks baudīt ziemas priekus. Vienības laukumā jau no 9. decembra darbojas mākslīgā ledus slidotava. Tā ir ieguvusi pelnītu pilsētnieku un pilsētas viesu popularitāti. Slidošana nu jau ir kļuvusi par interesantu aktīvas atpūtas veidu. Šogad gan slidotavas apmeklējums, gan slidu noma ir bez maksas.

Šogad jau no 9. decembra katru dienu no 14.00 līdz 22.00, brīvdienās no 11.00 visiem slidotgribētājiem ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku. To izmanto ļoti daudzi skolēni, kuri šobrīd atpūšas no skolas pienākumiem, ģimenes kopā ar bērniem.

Šīs iecienītās atpūtas un aktivitāšu vietas darbs nav atkarīgs no laika apstākļiem. Ziema mūs pagaidām nelutina nedz ar saliem, nedz ar sniegiem. Bet, neskatoties uz to, Vienības laukumā katru dienu skan mūzika, dzirdama slidu švīkoņa un jautras čalas. Laukuma svētku izgaismojums un rotājumi rada brīnuma noskaņu.

Slidotava strādās līdz pat jaunā gada 1. martam. Tas nozīmē, ka visi, kuru vaļasprieks ir slidošana, izbaudīs atpūtas prieku, smelsies daudz enerģijas, emociju un iespaidu.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

