Pāvests Francisks migrantus Ziemassvētku vakarā salīdzina ar Jāzepu un Mariju

Svari

24. septembris

- 23. oktobris

Svarīgākos jautājumus atstāj uz nedēļas otro pusi, pirmdienu un otrdienu velti ģimenisku, saimniecisku jautājumu risināšanai. Iespējams, tev nāksies būt par miertiesnesi kādā radinieku strīdā. Pateicoties savā diplomātā dotībām, tu ātri vien samierināsi kašķīgās puses. Darba jautājumos iespējama neliela jezga, haoss, kurš gan būs radies ne tavas vainas dēļ. Neuztver visu pārāk personīgi, izdari to, kas no tevis tiek gaidīts un pārējo, lai risina tie, kuri par to atbild.