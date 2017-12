Pirmdienas pēcpusdienā gaidāms lietus un slapjš sniegs

Jaunumi Latvija | 25. decembris 2017 | 12:53

Pirmdien, 25.decembrī, Latvijā, sākot no rietumiem, gaidāms lietus, austrumos – arī slapjš sniegs, sniegs. Pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē vēja brāzmas sasniegs 15-19 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Pirmdien no rietumiem Latvijai pietuvosies zema spiediena ieplaka, līdz ar to debesis lielākoties klās mākoņi, kas, sākot no dienvidrietumiem, nesīs lietu, austrumos arī slapju sniegu un sniegu.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Pēcpusdienā jūras piekrastē vējš pastiprināsies un brāzmās sasniegs 15-19 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra valsts austrumos paaugstināsies līdz 0…+4 grādiem, bet rietumos līdz +5…+7 grādiem.

Rīgā laiks pirmdien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā prognozē lietu. Maksimālā gaisa temperatūra +3…+5 grādi.

