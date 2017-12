Jaunumi Sabiedrība | 20. decembris 2017 | 20:26

14. decembrī Daugavpils cietoksnī notika jauniešu militāri patriotiskā spēle ,,Jaunie Latgales sargi”, ko organizēja Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa un SIA “Gimnasium”. Pavisam spēlē piedalījās 17 komandas, no kurām 13 komandas bija no Daugavpils, divas komandas bija no Daugavpils novada, viena komanda bija no Rēzeknes un viena no Jēkabpils novada.

Spēle norisinājās divos posmos. Vispirms Latvijas armijas karavīru vadībā jaunieši sešās darbnīcās apguva Brīvības cīņu vēsturi, armijas disciplīnu, komandu došanu un izpildi, tuvcīņas elementus, ievainoto aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību, šaušanu, slēptu pārvietošanos pēc kartes un kompasa, kā arī ierindas mācību. Pēc pusdienām viņus gaidīja misijas skrējiens „Atbrīvo Daugavpili!”, kurā jaunieši varēja pielietot dienas pirmajā daļā iegūtās zināšanas un prasmes.

Veikto uzdevumu laikā tika noskaidrotas ātrākās, precīzākās un saliedētākās komandas.

Pirmo vietu ieguva komanda ar nosaukumu „Mērķa trieciens” (komandas dalībnieki: Pjotrs Golubevs, Aleksandrs Paškevičs, Adrians Libiņš, Madara Stašāne, Marija Dolgopolova, Jeļizaveta Zalivanskiha) no Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja. Komanda dabūja 57.5 punktus. Jaunieši balvā saņēma jūras ceļojumu visai komandai uz Stokholmu kopā ar TALLINK.

Otrās vietas ieguvēja ir komanda „Sēlijas Lāčplēši” (komandas dalībnieki: Anastasija Zavadska, Lidija Dvorjaņikova, Andrejs Abrazevičs, Rihards Mažuta, Anna Šeršņova, Eduards Fedotovs) no Salienas vidusskolas, dabūjot 44 punktus. Par izcīnīto otro vietu komanda dabūja dāvanu kārti apmeklējumam uz „Līvu akvaparku”.

Trešā vieta ir komandai „Ūzulzeiļis” (komandas dalībnieki: Maksims Kaščejevs, Renāts Jakubovskis, Jevgenijs Šiļins, Jeļizaveta Šimane, Marija Vertinska, Anna Ziziļeva) no Daugavpils 10. vidusskolas, dabūjot 43 punktus. Par iegūto trešo vietu jaunieši dāvanā saņēma dāvanu kārti apmeklējumam uz „Escape Room”.

Militāri patriotiskā spēle jauniešiem “Jaunie Latgales sargi” norisinājās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un veltīta Latgales kongresa simtgadei.

Spēli atbalstīja Tallink, NRJ PRINTING, Flora Maiznīca un Nacionālie bruņotie spēki.

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes nodaļa

654 22306

Daugavpils.lv