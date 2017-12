Organizētība var būtiski ietaupīt naudu

Jaunumi Sabiedrība | 21. decembris 2017 | 13:38

Publicitātes foto

Laikos, kad ātrie kredīti jeb credite rapide un to neskaitāmie piedāvājumi uzglūn mums no katra stūra, kuram gan nepatiktu tā vietā darīt gluži pretējo un ietaupīt naudu? Internetā ir pieejams ļoti daudz informācijas par veidiem, kā tieši jūs varat ietaupīt naudu gan mainot iepirkšanās paradumus, gan ikdienas ieradumus un pat mazliet pamainot ikmēneša budžeta izdevumu sadaļu. Iespējas ir neierobežotas! Tomēr reizēm pats, pats labākais veids, kā ietaupīt naudu, ir veikt dažas nesarežģītas un vienkāršas izmaiņas savā dzīvesveidā. Neuztraucieties, tas nebūt nav tik biedējoši, kā iesākumā izklausās, bez tam – tas arī palīdzēs arī cietiem jūsu dzīves aspektiem kļūt krietni organizētākiem. Jā, organizētība patiesi var būtiski ietaupīt jūsu ģimenes naudu. Kad jūs esat organizēti, jūs tiekat vaļā no saviem stresa avotiem, ietaupāt laiku un ietaupāt arī naudu.

Piemēram, kad plānojat savus iepirkšanās braucienus savlaicīgi, jūs ietaupāt naudu, izvairoties no pēdējā brīža iepirkšanās slazdiem – lieliem budžeta pārtēriņiem. Ja vakarā jādodas uz dzimšanas dienas ballīti un jūs esat aizmirsuši par dāvanu, tad pēdējā brīža pirkumā jūs paķersiet pirmo, kas būs pa rokai, nemaz neskatoties uz cenu, jo būsiet stresā un izmisumā. Savukārt, ja organizēsiet dāvanu iegādi laicīgi, saskaņā ar konkrētā mēneša jubileju un svētku kalendāru, jūs aiztaupīsiet sev raizes un būsiet spējīgi atrast maciņam visdraudzīgāko piedāvājumu, kas apmierinās arī pašu gaviļnieku. Laicīga dāvanu pirkšana ir viegli organizējama, ja jūs izveidojat vienotu dzimšanas dienu sarakstu visiem jūsu tuvajiem cilvēkiem. Bez tam, mūsdienās tam ir pieejamas neskaitāmas aplikācijas ar atgādinājumu iestatījumiem. Ja dāvanas iegādājieties laicīgi, šim nolūkam tad ir iespējams izmantot arī tiešsaistes tirdzniecības vietu piedāvājumus, nemaksājot papildus par paātrinātu piegādi. Organizētajiem cilvēkiem tieši tāpat ir arī saraksts ar visām viņu ikmēnešu izdevumu pozīcijām un to nomaksas termiņiem. Tas ļauj plānot visus maksājumus savlaicīgi. Kad jūs izmantojat piešķirto laiku, lai nomaksātu elektrības rēķinu tam paredzētajos termiņos, jums nekad nenāksiet maksāt nokavējuma naudu vai jebkādus sodus.

Pat sakārtota dzīvesvieta ļauj jums ietaupīt naudu. Cik reizes jums nav bijuši tādi gadījumi, kad zināt, ka nepieciešamais priekšmets ir jūsu īpašumā, tikai nevarat atrast, kur tieši to esat nolikuši. Atmetot roku meklējumiem, jūs atrodat vieglāko risinājumu, taču ne to taupīgāko – nopirkt vieta jaunu, tikai, lai nākamajā diena atrastu pazudušo priekšmetu savā istabā. Kad jūs gudri izmantojat savu laiku, lai sakārtotu un organizētu lietas ap sevi, jūs viegli atradīsiet visu nepieciešamo sev pa rokai un izvairīsieties no liekas naudas tērēšanas par lietām, kuras jūs zināt, ka jums ir, bet vienkārši nevarat atrast, kur tieši.

Tāpat, piemēram, organizēti cilvēki un ātrais kredīts bez darba vietas uzrādīšanas (credit rapid fara acte) vai jebkurš cits nebanku aizdevums nav savienojamas lietas, jo organizētiem cilvēkiem nekad nebūs nepieciešamības pēc neplānotu tēriņu nosegšanas no līdzekļiem, kuri tiem nemaz nav pieejami. Kad esat organizēti un pat pārtikas produktu iepirkšanās tūrēm iepriekš sagatavojiet sarakstu, jūs ietaupāt laiku un naudu šim pienākumam. Esat pieķēruši sevi situācijās, kad esat aizmirsuši nopirkt sīpolus vakariņām un dodaties atpakaļ uz veikalu, lai to iegādātos. Problēma jau nav tanī, ka esat aizmirsuši sīpolus. Bet gan tanī, ka, atkārtoti dodoties uz veikalu jūs ne tikai patērēsiet laiku un transporta resursus, bet, visticamāk, papildus sapirksiet lietas, kas iesākuma nemaz nebija jums vajadzīgas. Bieži jūsu viena sīpola rēķins izaug līdz 20 eiro vērtiem pārtikas produktiem. Un ja tas atgadās vairāk kā vienu reizi nedēļā, jūs varat parēķināt paši, cik šāda neorganizētība jums izmaksā ilgtermiņā.



