Kādas ir jūsu dziļākās finanšu bailes?

7. novembris 2017

No kā cilvēki baidās, kad runa ir par naudu? No tā, ka tā nostāsies starp viņiem un viņu partneri. Ka izglītībā iztērētā nauda nespēs radīt nepieciešamos nākotnes ienākumus. Ka ar naudu izdarītās kļūdas nekad nevarēs atsaukt. Ka parādu tā arī nekad neizdosies atmaksāt. Ka iemaksātā nauda nodokļos nenodrošinās pienācīgu un drošu pensiju. Ka, neatkarīgi no tā, cik daudz viņi pelna, nauda nekad tā īsti nepietiks.

Cilvēki baidās, ka naudas jautājumu risināšana radīs šaubas un nesaskaņas ģimenē. Nespēja atļauties pienācīgu dzīvesveidu iestājoties pensionēšanās vecumam. Neskaidrība par to, cik daudz naudas būs pietiekami un kāda dzīve būs patiesībā, aizejot pensijā. Nespēja nopelnīt pietiekoši un pastāvīga prātošana par to, kā saņemt kredītu, lai nosegtu iztrūkumu, it kā atspoguļo indivīda personisko neveiksmi. Šķiet, nav tādas naudas summas, kas mūsu bailes izkliedētu. Daudzi cilvēki, publiski atzīstot savas finanšu bailes, arī min, ka, lai cik daudz viņi arī nopelnītu, viņi nespēj pilnībā atbrīvoties no nepatīkamās sajūtas, ka ar to tik un tā nebūs pietiekami.

Finanšu bailes ir pilnīgi normāla parādība, bet, ja tās nostājas ceļā jūsu finansiālajai veiksmei, ir pienācis laiks kaut ko šajā sakarā mainīt. Veicot pareizos soļus, ir iespējams pārvarēt finansiālās bailes, lai maksimāli spētu pievērsties savu finansiālo iespēju izmantošanai. Kā būtu, ja mēs jums pateiktu, ka jums nav jābaidās par savām finansēm? Ka jūs jau tagad varat veikt pasākumus, kas palīdzēs jums ieskatīties sejā jūsu finansiālajām bailēm un pārvarēt tās uz visiem laikiem? Jā, ir pasākumi, kurus jūs varat paveikt, un veidi, kā aizstāt finanšu bailes ar finansiālu pārliecību.

Pirmām kārtam, ir jāizprot loma, kādu finansiālās bailes spēlē jūsu dzīvē. Paņemiet baltu papīra lapu un pierakstiet visas jūsu finansiālās problēmas. Kāda ir jūsu pašreizējā finansiālā situācija? Kas jums traucē sasniegt vairāk? Tiklīdz spēsiet izveidot sarakstu ar to, kas jūs nomāc, spēsiet arī ķerties klāt pie risinājumu meklēšanas. Varbūt jūs uztraucat, ka nebūsiet pietiekami uzkrājis, lai jūs un jūsu laulātais dzīvotu pārticīgu dzīvi vecumdienās. Varbūt jūs satraucaties, ka nespēsiet nomaksāt veselības aprūpes izmaksas, ja tādas pēkšņi radīsies. Un ja nu pēkšņi zaudēsiet ikmēneša it kā stabilos ienākumus? Lai kādas arī nebūtu jūsu bailes, pierakstiet tās. Tad apsveriet, kā šīs bailes ietekmē jūsu dzīvi šeit un tagad. Daži cilvēki uzskata, ka viņu laimes sajūta ir ierobežota tieši finansiālo problēmu dēļ. Zinot savas bailes un to, kā šīs pašas bailes ietekmē jūsu dzīvi, ir pats pirmais solis to pārvarēšanā.

Nākamais solis ir jūsu finanšu situācijas apzināšanās un izpratne. Izpratne par jūsu personīgajām finansēm nenozīmē, ka jums ir jābūt finanšu ekspertam. Tieši pretēji, tas vienkārši nozīmē, ka jūs zināt to daļu, kas jums nepieciešama, lai varētu pieņemt saprātīgus finanšu lēmumus. Jo vairāk jūs zināt par savām finansēm, jo pārliecinošāk jūs varat justies par savu finansiālo stāvokli. Noteikti vajadzētu izmantot plašos finanšu padomus, ko mūsdienās var ērti atrast internetā un dažādos sociālos tīklos. Sekojiet līdzi dzīvesstila ierakstiem vai finanšu vietnēm, kā piemēram, jaunākajai finanšu informācijai Compeuro mājaslapā, lai vienmēr būtu informēts par svaigākajām tēmām naudas pasaulē. Jo vairāk zināšanu, jo lielākas iespējas atbrīvoties no finanšu bailēm, it īpaši tām, kas ir absolūti nepamatotas.

Bieži vien bailes nav nekas vairāk kā atbildes reakcija uz neskaidrību un nezināšanu, tādēļ, jo lielāku noteiktību un plašākas zināšanas jūs iegūsiet par tēmām, kas saistītas ar jūsu finansiālo labklājību, jo mazāku lomu jūsu dzīvē spēlēs bailes un nedrošība.



