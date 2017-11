Notika diskusija „Kāpēc ir vērts dzīvot Latvijā?”

Jaunumi Sabiedrība | 6. novembris 2017 | 18:45

3. novembrī viesnīcas „Latgola” konferenču zālē sapulcējās diskusijas „Kāpēc ir vērts dzīvot Latvijā?” dalībnieki.

Valsts izglītības satura centrs atzina, ka šis jautājums ir aktuāls, un projekta „Labo darbu maratons” ietvaros, kas veltīts Latvijas Republikas simtgadei, organizēja skolotāju un skolēnu tikšanos ar diskusijas dalībniekiem – Saeimas deputātu Juri Viļumu, Daugavpils pilsētas domes deputātu Jāni Dukšinski, Ļubļinas Katoļu universitātes absolventi Ivonnu Orlovu un žurnālistu Valentīnu Lukaševiču.

Šī diskusija ir daļa no apjomīgas programmas, kuras ietvaros Valsts izglītības satura centrs organizē vairākas radošās meistardarbnīcas pedagogiem un viņu audzēkņiem, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem visas Latvijas teritorijā. Mērķis ir vienkāršs – pilsoniskās audzināšanas skolās labās prakses popularizācija. Diskusijas dalībnieki praktiski apguva argumentācijas paņēmienus, izvirzīja savas idejas par motivāciju veidot karjeru dzimtenē.

Viens no labajiem piemēriem – diskusijas dalībniece Ivonna Orlova. Viņa strādā Marka Rotko mākslas centrā. Pārvalda vairākas valodas. Pēc studijām Polijā atgriezās dzimtajā pilsētā, veido šeit savu karjeru. Viņa visiem piedāvā izmantot iespēju studēt ārvalstīs, taču pēc studijām atgriezties mājās, lai šeit strādātu.

Diskusijas dalībniekiem bija daudz ideju, diskusija bija produktīva un ļoti radoša. Organizatori atzina, ka mērķis tika sasniegts, skolēni ir sākuši aizdomāties par savu karjeru šeit, saista sevi ar Latviju un domā par savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē.

Paies vēl pavisam neilgs laiks, un šie jaunieši kļūs par mūsu valsts izaugsmes potenciālu. Vai tā būs? Šodien tas ir atkarīgs no pieaugušajiem.

Daugavpils.lv