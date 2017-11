Starptautiskās teātra kritiķu komandas vizīte Daugavpils teātrī

Jaunumi Kultūra | 2. novembris 2017 | 23:38

Publicitātes foto Publicitātes foto

No 26. līdz 29. oktobrim Daugavpils teātrī viesojās teātra kritiķi no dažādām valstīm, kuri bija uzaicināti šajā laika posmā noskatīties un izvērtēt piecas Daugavpils teātra izrādes: „Hamlets”, „Kur prāts, tur nelaime”, „Kailais karalis”, „Jubileja ’98” un „Pieci vakari”.

Šāda mēroga pasākums ir pirmais Daugavpils teātra vēsturē, kad starptautiski atzīti teātra kritiķi no dažādām valstīm apmeklēja Daugavpils teātri, lai pievērstos teātra izvērtējumam un piedalītos atklātās diskusijās. Pieaicināto ekspertu vidū bija teātra kritiķe Edīte Tišheizere un kulturologs Deniss Hanovs no Latvijas, Krievijas teātra kritiķi Aleksejs Pasujevs, Jeļena Karasj, Žanna Zareckaja, Aleksandrs Platunovs, kā arī teātra kritiķi Andrejs Moskvins un Valentīna Mikolaičika-Trčinska no Polijas.

Izrāžu apspriedes izvērtās plašās, produktīvās diskusijās, kuru rezultātā visi kritiķi kā viens atzīmēja, ka „Daugavpils teātra aktieri ir vienots, profesionāls un ļoti plastisks ansamblis”. Pasākuma noslēguma kļuva skaidrs, ka kopīgās diskusijas devušas milzīgu impulsu teātrim tālākā attīstībā, jo no kritiķu puses tika saņemti vairāki noderīgi ieteikumi, un visi izteica vēlmi atgriezties Daugavpils teātrī un turpināt sadarbību.

Turklāt Daugavpils teātris ar izrādi „Kailais karalis” tika oficiāli uzaicināts piedalīties starptautiskā teātra festivālā „Baltijas nams” („Балтийский дом”). Jāatzīmē, ka ārzemju kritiķus ieinteresēja ne tikai Daugavpils teātris, bet arī pati pilsēta un tās vēsture.

„Daugavpils teātris uz mani ir atstājis milzīgu iespaidu – pateicoties teātra vadītāja Oļega Šapošņikova nesatricināmajai gribai un pārliecībai, Latgalē ir radīts teatrāls centrs, kurā, ņemot vērā garo un sarežģīto šīs vietas vēsturi, tiek apvienotas divas kultūras, divas valodas. Daugavpils teātrim ir vienreizēja aktieru trupa, kuru uzmanīgi un atbildīgi ir atlasījis teātra vadītājs. Lūk, tā ir tā vieta, kurā varētu notikt baltkrievu, poļu, latviešu, krievu un pat izraēliešu teātra festivāls! Paldies par šo atklājumu!” tā pēc četru dienu vizītes atsaucas par teātri un pilsētu teātra kritiķe no Maskavas Jeļena Karasj.

Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs Oļegs Šapošņikovs ir pārliecināts, ka šis pasākums ir sniedzis teātrim būtisku pieredzi, kas kalpos tā turpmākai attīstībai, kā arī veicinās teātra un pilsētas starptautisku atpazīstamību, tāpēc šāda veida pasākumi noteikti tiks organizēti arī turpmāk.

Daugavpils teātris