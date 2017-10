Daugavpils dienesti gatavi darbam ziemas apstākļos

Jaunumi Sabiedrība | 26. oktobris 2017 | 20:56

Sinoptiķi šonakt sola sniegu, lai arī tas ir krietni agrāk kā pierasts, Daugavpilī viss ir gatavs darbam ziemas apstākļos.

Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas sanitārās tīrības uzturētājs A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” ir pilnā tehniskā gatavībā nodrošināt pilsētas ielu un trotuāru uzkopšanu ziemas periodā, it īpaši ņemot vērā laika prognozes par tuvojošos sniegu naktī no 25. oktobra uz 26. oktobri. Uzņēmuma rīcībā ir 14 traktortehnikas vienības, kas veiks trotuāru mehanizēto uzkopšanu, kā arī tiks nodarbināti 60 sētnieki manuālai teritoriju uzkopšanai. Ceļu uzkopšanas vajadzībām uzņēmums nodrošinās 6 traktortehnikas vienības un 4 specializētās automašīnas, uz doto brīdi uzņēmuma ražošanas bāzē ir sagatavotas 2000 tonnas ar sāls / smilts maisījumu un 240 tonnas sāls, taču tuvākajā laikā tiks iegādātas vēl 600 tonnas.

Informējam, ka sniega gadījumā uzņēmums veiks nepieciešamos ceļu nokaisīšanas darbus ar sāls / smilts maisījumu 25.oktobrī sākot no plkst. 21.00 un 26.oktobrī agri no rīta, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos iedzīvotāju autotransportam pilsētas ielās.

