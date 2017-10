Konkursā skolēniem «Šodien laukos» klašu grupā uzvarējusi Rugāju vidusskola

Jaunumi Sabiedrība | 26. oktobris 2017 | 20:15

Publicitātes foto Publicitātes foto

Konkursa «Šodien laukos» otrajā norises gadā uzvaras laurus klašu grupā plūkusi Rugāju vidusskola, savukārt individuālajā vērtējumā - Elīna Staģe no Dagdas, Lauris Botņa-Ezerskis no Lēdurgas un Renāte Ausmane no Lažas pagasta, informēja pasākuma organizatori.

Tāpat kā pērn, arī šogad klase balvā iegūst ekskursiju 1000 eiro vērtībā, savukārt individuālie dalībnieki dāvanā saņems planšeti.

Kopumā konkursa sešu lielo uzdevumu veikšanai dalību bija reģistrējušas 30 klases/kolektīvi un 53 individuālie dalībnieki – pavisam 427 dalībnieki.

«Visvairāk skolēniem patika uzdevumi, kuros bija jāliek lietā fotogrāfa prasmes, jāsēj un jāstāda, kā arī jādodas izzinošos pārgājienos. Prieks, ka konkursa aktivitātēm seko arī vecāki. Viņi atzīst - konkurss mudinājis bērnus doties laukā un aktīvi darboties, pētot visdažādākās tēmas,» sacīja LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Baiba Gulbe.

Konkurss «Šodien laukos» tiek rīkots ar Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu. Konkursa un sociālo tīklu akcijas mērķis ir informēt, izglītot un izklaidēt skolas vecuma jauniešus par lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm, sniegt viņiem izpratni par nozaru darbību, iespējām un izaicinājumiem Latvijas laukos un nākotnes izglītības un karjeras iespējām.

Pērn konkursā «Šodien laukos» bija pārstāvētas 47 skolas un 32 individuāli dalībnieki no visas Latvijas. Par uzvarētājiem skolu grupā kļuva Nīkrāces pamatskolas 8. klase, bet individuālo dalībnieku grupā - Arta Alksne no Saldus novada Nīgrandes.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.

TVnet