Daugavpils tika pārstāvēta tūrisma izstādē Varšavā

Daugavpils tūrisma piedāvājums tika popularizēts starptautiskajā tūrisma izstādē "World Travel Show 2017", kas norisinājās no 2017. gada 20. līdz 22. oktobrim Varšavā, Polijā.

"World Travel Show" ir starptautiska tūrisma izstāde tūrisma profesionāļiem un gala patērētājiem Polijā. Izstāde notika jau 2. reizi, un šogad to apmeklēja 31 900 interesenti. Tajā piedalījās tūrisma nozares pārstāvji no visas pasaules. Izstādes laikā notika dažādu tūristu galamērķu prezentācijas, kā arī vairākas lekcijas par tūrisma aktualitātēm pasaulē. Izstādes ietvaros norisinājās “International Camper and Caravan Show 2017” un Āzijas kultūru festivāls.

Izstādē “World Travel Show 2017” Latvija tika pārstāvēta ar atsevišķu stendu, kurā strādāja tūrisma speciālisti no visas Latvijas, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāvji, kuri izstādes dalībniekus un apmeklētājus iepazīstināja ar vietējo tūrisma piedāvājumu un galamērķiem. Latvijas stendu izstādē atzinīgi novērtēja arī Latvijas Republikas vēstnieks Polijā Edgars Bondars, atzīmējot, ka Latvijai ir svarīgs katrs tūrists un Polijas tirgum ir ļoti liels potenciāls.

Izstādes laikā tika uzrunāti gan individuālie tūristi, gan tūrisma aģentūru pārstāvji, sniegta informācija Daugavpils tūrisma objektiem, atpūtas un izklaides iespējām, kā arī par 2018. gada lielākajiem pasākumiem. Daugavpils tūrisma stendā varēja iegūt ne vien šogad izdoto Daugavpils pilsētas karti poļu valodā, kurā iekļauta informācija par naktsmītnēm, atpūtas un izklaides vietām, kā arī interesantiem apskates objektiem, bet arī Daugavpils novada un Latgales reģiona tūrisma materiālus. Lielākā daļa interesentu, kas apmeklēja stendu bija Baltijas apceļotāji, tāpēc liela interese bija par kopīgu ceļošanas maršrutu pa visām trim Baltijas valstīm: Latviju, Lietuvu un Igauniju. Īpaši tika akcentēta ceļošana ar kemperiem, dabas tūrisms, sakrālais tūrisms un ievērojamākie novada kultūrvēsturiskie objekti. Latvijas stendu apmeklēja arī jaunas ģimenes, kas interesējās par aktīvo atpūtu un piedāvājumu ģimenēm ar bērniem.

Daugavpils pilsētas dalība šajā izstādē bija iespējama pateicoties Daugavpils pilsētas domes noslēgtajam līgumam ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

