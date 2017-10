Nakts patversme gatava uzņemt cilvēkus aukstajā laikā

Jaunumi Sabiedrība | 20. oktobris 2017 | 14:12

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Nakts patversme gatava darbam ziemas apstākļos, ziņo preses dienests.

No 01.01.2017. līdz 03.10.2017. Daugavpils Nakts patversmes sociālos pakalpojumus saņēma 197 klienti, kas sastādīja 4497 cilvēku/dienas.

Vidējais klientu vecums no 40 līdz 60 gadiem, pārsvarā tie ir vīrieši. Ziemas periodam iestājoties, no 01.10.2017. Nakts patversmes darba laiks ir no plkst.18.00 līdz plkst.8.00. Ja naktī gaisa temperatūra būs zemāka par –0ºC, Nakts patversme darba laiks ir visu diennakti.

Kopējais vietu skaits Daugavpils Nakts patversmē: 16 gultas vietas – sievietēm, 16 gultas vietas vīriešiem, 8 vietas - izolatorā un 20 sēdvietas. Nepieciešamības gadījumā Nakts patversme var pieņemt lielāku klientu skaitu. Septembrī 30 klienti saņēma sociālos pakalpojumus Nakts patversmē.

Daugavpils Nakts patversmes klienti var saņemt naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, pirmo medicīnisko palīdzību. Bezmaksas pakalpojumus Daugavpils Nakts patversmē var saņemt pilngadīgās personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušās personas, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Piekto gadu Nakts patversmē darbojas sociālā rehabilitācijas programma „Karsts ēdiens-veselīga vide.” Programmas ietvaros klientiem nodrošināti:

bezmaksas karsts ēdiens ;

rekomendāciju saņemšana iziet profilaktisko apskati (fluorogrāfiju) Daugavpils reģionālās slimnīcas plaušu slimību diferenciāldiagnostikas nodaļā pie ārsta- pulmonologa;

konsultāciju saņemšana par patversmes pakalpojumiem.

Katru dienu no 60 līdz 120 klienti saņem bezmaksas karstu ēdienu.

Ziemas laikā katru nedēļu sociālie darbinieki kopā ar pašvaldības policijas darbiniekiem izbrauc uz pilsētas rajoniem, kur biežāk atrodas bezpajumtnieki. Izbraukumi ar municipālās policijas darbiniekiem notiek jau 8 gadus.

Daugavpils pilsētas iestāde “Sociālais dienests” lūdz iedzīvotājus būt atsaucīgiem un nepaiet vienaldzīgi garām cilvēkam, kurš nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, piezvanot pa ārkārtas situāciju tālruni 113 vai Daugavpils pašvaldības policijai pa tālruni 654-21500.

Lūgums ziņot par bezpajumtnieku pulcēšanās vietām Daugavpils Nakts patversmes darbiniekiem darba dienās (no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00) pa tālruni 65442964, 65442698, 65441698. No plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 pa tālruni 65442964.

Sociālais dienests