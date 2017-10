Robežsargi aiztur cigarešu kontrabandā iesaistītu personu grupu

Jaunumi Notikumi | 19. oktobris 2017 | 21:01

RS RS

17.oktobrī robežsargi Daugavpils novadā aizturēja 5 Latvijas pilsoņus, kuri personu grupā nodarbojās ar cigarešu kontrabandu, un izņēma 150 000 kontrabandas cigarešu, zino Valsts Robežsardze.

Veicot informācijas pārbaudi par akcīzes preču nelikumīgu pārvietošanu, Demenes pagastā apmēram 500 metri no valsts robežas robežsargi aizturēja 1990. un 1998.gadā dzimušos vīriešus, kuri ar paštaisītu nēšu palīdzību pārvietoja vairākus melnā polietilēna plēvē ietītus saiņus. Netālu no personu aizturēšanas vietas tika konstatēti vēl 5 melnā polietilēna plēvē ietīti kontrabandas cigarešu saiņi. Turpinot likumpārkāpēju meklēšanas pasākumus, robežsargi veica autoceļa Pašķelisķi - Behova patrulēšanu, kā rezultātā apmēram 300 metri no Behovas ciema tika aizturētas vēl trīs cigarešu kontrabandā iesaistītās personas - 1998. un divi 1990.gadā dzimušie vīrieši.

Jāatzīmē, ka trīs no aizturētajiem vīriešiem līdzīgā nodarbē pieķerti jau atkārtoti, savukārt vēl viens grupas dalībnieks par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu likumsargu redzeslokā nonāk jau ceturto reizi.

Kopumā robežsargi izņēma 150 000 "Премьер" cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām. Par cigarešu nelikumīgu pārvietošanu, kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, uzsākts kriminālprocess. Likumpārkāpēji, krimināllietas materiāli un lietiskie pierādījumi tālāko procesuālo darbību veikšanai nodoti Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes amatpersonām.

RS