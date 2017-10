Pazīmes, ka jūs neprotat rīkoties ar naudu

Jaunumi Sabiedrība | 18. oktobris 2017 | 21:05

Cilvēki pie savas sliktās finansiālās situācijas nereti vaino nepietiekamu ienākumu apjomu. Viņi domā, ka visur citur cilvēkiem ir lielākas algas un interneta kredīts DK (online penge DK) ir izdevīgāks. Tiesa, situācija valstī nav spīdoša un ir cilvēki, kas tiešām dzīvo zem iztikas minimuma, taču vairumā gadījumu, cilvēki savu finansiālo situāciju sabojā paši, regulāri pieņemot sliktus un nepārdomātus finanšu lēmumus. Šeit būs pazīmes, kas diezgan tieši norāda uz to, ka sliktajai finansiālajai situācijai pie vainas nav ienākumu trūkums, bet gan neprasme rīkoties ar savu naudu.

Jūs nesekojat līdzi savai naudai

Lai gūtu maksimālo labumu no savas naudas, tai ir jāseko līdzi jeb ir jāveido budžeta plāns. Ja jums budžeta plāna nav un nekad tāds arī nav bijis, pavisam noteikti, liela daļa jūsu naudas aizplūst nelietderīgi un jūs to pat neapzināties. Ja jūs nekad neesat analizējis savu naudas plūsmu un aprēķinājis izdevumus pa dažādām kategorijām, jums noteikti nav nojausmas par to, cik daudz naudas kam kopumā izdodat. Piemēram, uzkodas un našķi, kas paķerti kioskā pa ceļam uz darbu neizmaksā daudz, taču mēnesi tas var sastādīt milzīgas summas. Tā pat arī daudzi citi izdevumi katrs atsevišķi šķiet nenozīmīgi, kamēr netiek apskatīta kopējā aina. Tikai tad, ja pēc naudas plūsmas izpētes saprotat, ka jums tiešām nav kur taupīt, varat pie savām nebūšanām vainot naudas trūkumu.

Jūs pērkat preces, ko nelietojat

Katram no mums kādreiz gadās nopirkt, kādu preci, kas tā īsti nav vajadzīga un beigās paliek neizmantota, taču, ja jums šādi pirkumi gadās bieži, jūs neprotat plānot savus tēriņus. Visbiežāk nelietderīgi tiek nopirktas dažādas pārtikas preces, kas netiek izlietotas, vai tiek izlietotas tikai daļēji un pēc tam tās vienkārši tiek izmestas laukā. Protams, ir grūti izplānot maltītes ilgākam laikam uz priekšu un katru dienu iet uz veikalu arī nav īsti racionāli, taču, mazliet vairāk piedomājot līdzi pie preču patēriņa un nepieciešamības, ir iespējams panākt, ka izniekotais preču daudzums ir mazāks un līdz ar to, nauda netiek neiederīgi izšķiesta. Tas gan attiecas arī uz citu nelietderīgu pirkumu veikšanu, ne tikai pārtikas produktiem.

Jums izklaides ir svarīgākas par uzkrājumu veidošanu

Cilvēki ļoti bieži saka, ka viņi nevar atļauties izveidot uzkrājumus, taču nez kāpēc, piemēram, izklaidēm un dažādām luksusa precēm nauda atrodas. Tas nozīmē, ka viņiem vienkārši ir nepareizi uzstādītas prioritātes. Uzkrājumu vaidošai vajadzētu būt svarīgākai par šādiem nenozīmīgiem tēriņiem, jo tas ir īsākais ceļš uz finansiālo stabilitāti. Bez uzkrājumiem jūs neesat drošībā un jebkurā brīdī varat piedzīvot īstu finansiālo katastrofu. Vispirms ir jāveido uzkrājumi un tad jādomā par savu vēlmju apmierināšanu. Savukārt, ja jums nav naudas uzkrājumiem arī tad, ja lieki netērējaties, pie vainas tiešām būs pārāk zemi ienākumi.

Jūs ņemt kredītus, lai veiktu plānotus pirkumus

Pēdējā pazīme, kas skaidri norāda uz neapdomību finanšu jautājumos, ir nepamatota kredītu ņemšana. Ātrie kredīti ir domāti tam, lai atrisinātu kādas steidzamas finanšu problēmas, nevis lai nodrošinātu sev augstāku dzīves kvalitāti. Ja regulāri ņemat kredītus, piemēram, lai iegādātos sev jaunu apģērbu, elektropreces, mēbeles utt., kaut gan vecās mantas vēl ir lietojamas un nav kritiskā stāvoklī, jūs vienkārši dzīvojat pāri saviem līdzekļiem. Atcerieties, ka kredīti ir maksas pakalpojums un krāt naudu sanāk daudz lētāk nekā aizņemties. Nepērciet to, ko neverat atļauties un jūsu finansiālā situācija ātri vien uzlabosies.

Protams, vēlme dzīvot pārticībā ir pilnīgi normāla, taču neapdomīgi finanšu lēmumi un tiekšanās pēc precēm un pakalpojumiem, ko neverat atļauties, visu padara tikai sliktāku. Ja jūs censtos dzīvot pieticīgāk un apdomīgāk, jūs varētu izveidot uzkrājumus un tas gan palīdzētu dzīvot labāk un stabilāk. Citus noderīgus finanšu padomus jums sniegs finanšu portāls penge247.dk.



Reklāma