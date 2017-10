Poļu leģionāri tiks guldīti Laucesas kapos blakus saviem cīņu biedriem

Jaunumi Sabiedrība | 18. oktobris 2017 | 18:03

Šī gada 21. oktobrī Daugavpils novada Laucesas pagasta katoļu kapos notiks 1919. gada Latvijas teritorijā kritušo Polijas leģionu I divīzijas karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanas pasākums.

1919.–1920. gadā poļu karaspēks ģenerāļa Edvarda Ridz-Smiglija vadībā iesaistījās Latgales atbrīvošanas operācijā, kuras rezultātā apvienotais Polijas un Latvijas karaspēks atbrīvoja Latgales teritoriju no lieliniekiem.

1919. gada. septembrī Laucesas pagastā, netālu no dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga – Varšava (vietas vēsturiskais nosaukums poļu valodā – Katymiołka) tika apglabāti deviņi Polijas leģionu I divīzijas kritušie karavīri. 2016.-2017. gada veikto arheoloģisko izrakumu un pētījumu laikā tika atrasta apbedījumu vieta un veikta ekshumācija. Karavīru personības tika identificētas, 7 no viņiem visticamāk bija ierindnieki, viens kaprālis un viens vada komandieris.

2017. gada 21. oktobrī plkst. 12.00-14.30 Laucesas sv. Pētera un Pāvila baznīcā notiks svinīgā Svēta Mise, pēc kuras Polijas leģionāri tiks guldīti Laucesas katoļu kapsētā.

Svinībās piedalīsies PR Kultūras un Nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretārs Jaroslavs Sellins kopā ar delegāciju, PR vēstniece Latvijā Eva Dembska, Latvijas varas iestāžu pārstāvji, Polijas Armijas Godasardzes bataljons, LR Zemessardzes pārstāvji, garīdzniecība un vietējie poļi.

Polijas leģionāri tiks apglabāti blakus saviem cīņu biedriem Laucesas kapos, kur atrodas vairāku desmitu Polijas leģionu 1. kājnieku pulka karavīru kopējās apbedījuma vietas. Te tika apglabāti arī cīņās par Grīvu 1919. gada 27. –28. septembrī kritušie karavīri.

Pasākumu organizē Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promeņ” ar PR Kultūras un Nacionālā mantojuma ministrijas atbalstu un sadarbībā ar PR vēstniecību Rīgā, kā arī fondu “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Kristīne Kuņicka, LPS Daugavpils nodaļas “Promeņ”