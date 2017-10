Daugavpilī sāksies akordeona mūzikas svētki

Jaunumi Kultūra | 18. oktobris 2017 | 17:58

No 25. līdz 28.oktobrim Daugavpilī norisināsies XV Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls, kura laikā klausītājus priecēs vairāk nekā 200 akordeonistu no Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Serbijas un Ukrainas.

Festivāla aktivitātes 25.oktobrī plkst. 11:00 aizsāks Valērija Hodukina X Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss “Daugavpils 2017”. Konkursā piedalīsies 22 jaunie izpildītāji un to sniegumu vērtēs starptautiska žūrija.

Ceturtdiena, 26.oktobrī, plkst. 18:00 visi akordeona mūzikas cienītāji tiek aicināti uz festivāla atklāšanas koncertu, kurā kopā ar Daugavpils akordeonistu orķestri uzstāsies festivāla solisti un viesi no dažādām valstīm. Pasākumiem bagātākā būs festivāla trešā diena, kad interesentiem būs iespēja dzirdēt gan konkursa II kārtu, kur labākie konkursa I kārtas izpildītāji uzstāsies ar Daugavpils akordeonistu orķestri, gan apmeklēt koncertus plkst. 17:00 un plkst. 19:00. Savukārt dienas noslēgumā visi tiek aicināti uz Akordeona mūzikas krodziņu.

Festivāla aktivitātes noslēgsies ar koncertu sestdien, 28. oktobrī, plkst. 16:00, kurā akordeona vareno skanējumu būs iespēja dzirdēt apvienotā festivāla orķestra izpildījumā. Paralēli konkursam un koncertiem festivāla ietvaros norisināsies arī metodiskais seminārs.

Visos festivāla pasākumos ieeja ir bez maksas.



Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls Daugavpilī notiek reizi divos gados. Pirmais starptautiskā līmeņa festivāls notika 1989.gada rudenī un uzreiz piesaistīja šī unikālā instrumenta profesionālo izpildītājmākslinieku un klausītāju uzmanību, tāpēc šādu festivālu rīkošana kļuva par tradīciju.

No 1999.gada festivāla ietvaros notiek Jauno izpildītājmākslinieku konkurss divās vecuma kategorijās. Kopš 2011.gada tas nosaukts festivāla pamatlicēja, izcilā pedagoga, diriģenta un aranžētāja Valērija Hodukina vārdā.



Festivālu rīko Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Latviešu kultūras centrs, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola un Daugavpils Universitāte. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

