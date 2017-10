Daugavpils pievēršas velo infrastruktūras attīstībai

Jaunumi Sports | 18. oktobris 2017 | 17:25

Pēdējo gadu laikā Daugavpilī veloceliņu kopgarums ir trīskāršojies, ir izveidoti arī vairāki aktīvās atpūtas parki riteņbraucējiem. Tomēr vien pēdējos divos gados pilsētas plānošanā, to pielāgojot riteņbraucēju vajadzībām, tiek iesaistītas arī dažādas organizācijas. Šobrīd strādā arī pie novada velomaršrutu pievienošanas, pilsētai veidojot vienotu velosistēmu. Speciālisti no malas gan norāda - joprojām par maz tiek domāts par velo infrastruktūras lietišķajiem lietotājiem.

Otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī velo infrastruktūras attīstība mērķtiecīgāk sākta attīstīt pēdējo piecu gadu laikā. No 5,5 kilometriem (km) veloceliņu to kopgarums šobrīd pieaudzis līdz 17,5 km. Tomēr vien pēdējos pāris gados pilsētā par velo infrastruktūru tiek domāts arī kā par vienotu sistēmu. Vietējais tūrisma klubs ''Sniegpulkstenīte'' Daugavpils pusē aktivizē riteņbraukšanu un jau četrus gadus pilsētā organizē riteņbraucēju sacensības ''Daugavpils velokross''. Tā pārstāve Viktorija Kozlovska atzīst - ar katru gadu vismaz sacensībās dalībnieku skaits pieaug. Arī šī organizācija bija viena no tām, kas pirms diviem gadiem iesaistījās pilsētā speciāli izveidotajā darba grupā velo infrastruktūras plānošanai pilsētā.

“Darba grupa bija par velotūrismu Daugavpilī, bet mēs sapratām, ka bez velo infrastruktūras nekur tālu aiziet nevaram, un 2015. gadā iesaistījāmies arī Vislatvijas riteņbraucēju skaitīšanas dienā,” saka Viktorija Kozlovska un atklāj - tolaik pilsētā desmit satiksmes tīklos kopumā uzskaitīti 172 riteņbraucēji, šogad mobilitātes nedēļas ietvaros septiņos satiksmes tīklos uzskatīts 101 riteņbraucējs. “2015. gadā aktīvākie satiksmes tīkli ne ar ko neatšķiras no 2017. gada satiksmes tīkliem, trijās vietās bija konstatēts vislielākis riteņbraucēju skaits – Vienības tilts, 18.novembra un Valkas ielas krustojums un Latgales ielas aplis pie “Latvijas maiznieka”.”

Šobrīd, veicot Daugavpils teritorijas plānojumu līdz 2031. gadam, pašvaldībā aktīvi tiek diskutēts arī par vienotu velo infrastruktūru un maršrutu sistēmu.

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pārstāve Inta Ruskule atklāj - jau šobrīd Daugavpilī realizēts “veloparks Esplanādē, Daugavpils piedzīvojumu parks, Stropu aktīvās atpūtas trase, bijuši arī ielu infrastruktūras projekti, kur izbūvētas ietves, pa kurām var pārvietoties ar velosipēdu. Viens no skaistākajiem piemēriem - Puškina iela no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai ir kā paraugs, kā varētu organizēt velo satiksmi Daugavpils pilsētā arī turpmāk.”

Ērtai braukšanai ar velosipēdu pilsētā plānots sakārtot arī Daugavas promenādi, jau šobrīd tiek būvēta arī Stropu promenāde.

Velo infrastruktūras attīstībā šobrīd tiek iesaistīts arī novads un tur jau izveidotie velotūrisma maršruti, kurus šobrīd plānots savienot ar pilsētu, cerot tādējādi piesaistīt vairāk tūristu.

Kā skaidro Daugavpils novada pašvaldības tūrisma aģentūra taka pārstāvis Rolands Gradkovskis šobrīd ar pilsētu tiks savienoti divi maršruti, kuri tiks iekļauti arī vienotajā Latvijas velomaršrutu kartē.

SIA “ IE.LA inženieri” pārstāvis Viesturs Laurs, kurš piedalījies velo koncepciju izstrādē vairākās Latvijas pašvaldībās, šobrīd Daugavpils velo infrastruktūras attīstībā saredz pietiekami lielas izmaiņas pozitīvā virzienā, tomēr viņš uzskata, ka sarunās par velo infrastruktūru ir parāk liels uzsvars uz tūrismu:

“Tas, kas arvien liekas, ka pietrūkst – vajadzētu vairāk orientēties tiešām uz pilsētas vidi un lietišķajiem lietotājiem, ne tik daudz tūrismu.”

Daugavpils šobrīd iekļauta arī starptautiksajā velomaršrutā, kas 6000 kilometru garumā šķērso Eiropu no Atēnām līdz pat Ziemeļu Ledus okeānam, un jau šobrīd tiek domāts, kur konkrēti pilsētu šķērsos arī šis velosipēdistu ceļš.

