Muitnieks un bijušais futbola tiesnesis azartspēlēs laimējis pusmiljonu eiro

Vecākais muitas uzraugs no Daugavpils muitas kontroles punkta Vladimirs Vinokurovs, pēdējos trīs gados azartspēlēs laimējis aptuveni pusmiljonu eiro, ziņo LTV raidījums "de facto".

Spriežot pēc Vinokurova valsts amatpersonas deklarācijas, laimesti katru gadu pieaug. 2014. gadā Vinokurovs laimējis 157 571 eiro, 2015. gadā – 187 196 eiro, pērn – 238 628 eiro.

Vecākā muitas uzrauga amata alga nepārsniedz 10 tūkstošus eiro gadā.

Vinokurovam laime smaidījusi gan pašmāju azartspēļu kompānijās, visvairāk Latvijas tirgus līdera "Optibet" derībās, gan arī ārzemju spēļu vietnēs, piemēram, lielākajā Āzijas bukmeikeru kantorī "SBOBET".

Līdz 2014. gadam, kā izriet no deklarācijas, Vinokurovs pamatā dzīvojis tikai no algas. Viņa darba devēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija pirms trijiem gadiem pret muitnieku sāka izmeklēšanu pēc Krimināllikuma panta "Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas".

"Lietas būtības pamatā ir saistība ar naudas summām, kas saistītas ar laimestiem. Amatpersonai arī bija piemērots drošības līdzeklis – aizliegums ieņemt amatus, kas, beidzoties nepieciešamībai, tika atcelts. 2015. gadā prokuratūra uzrādīja apsūdzību un nodeva tiesai šo kriminālprocesu," stāsta VID Finanšu policijas pārvaldes priekšnieks Edijs Ceipe.

Pirmā instance atzina Vinokurovu par vainīgu, piesprieda viņam 200 stundas piespiedu darba. Viņš spriedumu pārsūdzēja. Pašlaik lieta atrodas Latgales apgabaltiesā.

Ceipe skaidro, ka atbrīvot Vinokurovu no pienākumu pildīšanas pašlaik neesot juridiska pamata: "Skaisti izskatās tas vai nē, aizdomas vienmēr ir aizdomas. Tiesa pateiks, vai viņš ir vainīgs."

"de facto" vēsta, ka viens no Latvijas totalizatoru uzņēmumiem "DLV" atteicās Vinokurovam izmaksāt laimestu, par ko viņš tagad tiesājas. Šis laimests bijis par draudzības spēli futbolā 2015. gadā starp BFC "Daugavpils" un Lietuvas klubu "Stumbras". "de facto", atsaucoties uz neoficiālu informāciju, vēsta, ka kā laimesta izmaksas atteikuma iemesli minēti dažādi pārkāpumi, piemēram, radinieku iesaistīšana likmju izdarīšanā. Parasti tā rīkojas, lai apietu limitus.

Vinokurova tēvs un brālis bijuši treneri Ilūkstē, tāpat brālis un arī viņš pats tiesājuši futbola spēles.

Latvijas Futbola federācija (LFF) ir informēta, ka Vinokurovs spēlējis totalizatorus, taču apgalvo, ka tobrīd viņš vairs neesot tiesājis: "Vladimirs Virslīgu netiesāja, tiesāja pirmo līgu. Bet līdz tam brīdim viņš jau bija beidzis," saka LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.

Uz minēto Daugavpils un Lietuvas klubu draudzības maču naudu bija uzlicis arī tiesnesis un tiesnešu novērotājs Vjačeslavs Kohans. "Kad mums bija signāls par viņu, mēs viņu izslēdzām," saka Mežeckis.

Raidījums gan norāda, ka pēc deklarācijām gan ir grūti spriest, cik patiesībā kāds cilvēks ir laimējis. Latvijas likumos ir atstāta sprauga, jo oficiālajos azartspēļu laimestos tiek sasummēta gan sākumā iemaksātā nauda, gan beigās laimētā. Tātad – laimests var būt neliels vai nebūt vispār, bet kopā ar derībās ielikto naudu, var iegūt lielu oficiālo laimestu. Ja kādam mājās stāv nelegāla nauda, tas ir viens veids kā to legalizēt.

