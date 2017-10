Daugavpilī likvidē nelikumīga alkohola fasētavu

Jaunumi Notikumi | 6. oktobris 2017 | 23:58

LRPP LRPP

Cīnoties ar nelikumīgu akcizēto preču apriti, Valsts policija regulāri veic dažādus preventīvus un operatīvus pasākumus. 4.oktobrī šādus pasākumus sekmīgi realizēja Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicija, likvidējot Daugavpilī nelikumīga alkohola fasētavu un konfiscējot ap 1250 litriem spirta.

Valsts policija ieguva informāciju, ka Daugavpilī, kādā privātmājā, iespējams, tiek veiktas darbības, kas ir saistītas ar akcizēto preču nelikumīgu apriti. Minētās informācijas pārbaudei 2017.gada 4.oktobrī Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki ieradās notikuma vietā. Apskatot māju likumsargi konstatēja, ka tajā notiek nelikumīga alkohola fasēšana un tiek glabāts ievērojams daudzums spirta. Kopumā kratīšanas laikā konfiscēts ap 1250 litriem spirta, 80.2 litri atšķaidīta spirta (gatavā produkcija), etiķešu uzlīmes, korķi, pudeles, kas izmantojamas alkohola fasēšanai, 30 kastes ar tukšo taru un kartona iepakojumi.

Kā atzīme Kriminālpolicijas darbinieki, visbiežāk likumpārkāpēji no viena litra spirta, atšķaidot to ar ūdeni, “saražo” ap 2.5 litriem gatavās produkcijas. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, no konfiscēta spirta likumpārkāpēji plānoja saražot ap 6 000 pudeļu nelikumīga alkohola un vēlāk to realizēt nelikumīgu akcīzes preču tirdzniecības vietās (t.s. «točkās»).

Lai precīzi noteiktu izņemto vielu skaitu un sastāvu ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes.

Saistībā ar notikušo notikuma vietā aizturēts – 1971.gadā dzimis vietējais iedzīvotājs. Jāpiebilst, ka vīrietis agrāk nebija nonācis policijas redzeslokā. Šobrīd likumsargi turpina izmeklēšanu, savukārt aizturētajam par minētiem likumpārkāpumiem draud kriminālatbildība.



LRPP