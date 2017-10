Rēzeknes novadā aiztur vīrieti, kurš ar zagto automašīnu izraisa ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem

Jaunumi Notikumi | 6. oktobris 2017 | 21:33

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijas Rēzeknes iecirknis saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Griškānu pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā no ceļa nobraukusi automašīna un ir cietuši cilvēki.

Ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki konstatēja, ka uz autoceļa Rēzekne - Dagda grāvī avarēja VW PASSAT. Transportlīdzekļa vadītājs notikuma vietu atstāja, savukārt mašīnā palikuši trīs pasažieri, divi no kuriem negadījuma rezultātā guvuši dažādas traumas. 1999.gadā dzimis jaunietis un 2003.gadā dzimusi meitene no notikuma vietas tika nogādāti medicīnas iestādē. Tās pašas dienas vakarā medicīnas iestādē pēc palīdzības vērsās arī pats transportlīdzekļa vadītājs – 1997.gadā dzimis Rēzeknes iedzīvotājs. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.

Izmeklēšanas rezultātā likumsargi noskaidroja, ka minētais transportlīdzeklis atrodas meklēšanā, jo pagājušās dienas vakarā tas tika nozagts Rēzeknē no kādas daudzdzīvokļu mājas pagalma. Uz automašīnas bija uzstādītas cita transportlīdzekļa numurzīmes un ievietots zagtais akumulators. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, iespējamā vainīgā persona ir nozagusi mašīnu, kurai nebija numurzīmju, jo tās likumīgais īpašnieks transportlīdzekli iepriekš bija noņēmis no uzskaites.

Saprotot, ka automašīna bez numurzīmēm pievērsis pastiprinātu uzmanīgu, vīrietis blakus pagalmā nozadzis numurzīmes no cita transportlīdzekļa, bet lai zagto mašīnu iedarbinātu, no vēl vienas - IVECO markas mašīnas nozadzis akumulatoru un somu ar instrumentiem.

Taču tālu aizbraukt vīrietim nav izdevies, Rēzeknes novada Griškānu pagastā viņš netika galā ar transportlīdzekļa vadību, ka rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas.

Pašlaik izmeklēšana turpinās, savukārt aizdomās turētajam vīrietim par augstākminētajiem noziedzīgiem nodarījumiem draud kriminālatbildība.

