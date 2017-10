SIA „Daugavpils ūdens” informē

Jaunumi Sabiedrība | 5. oktobris 2017 | 20:51

Daugavpils.lv

Laika periodā no 2017.gada 9.oktobra līdz 15.oktobrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) tiks turpināti remontdarbi kanalizācijas kolektora renovācijai Centra mikrorajonā (Ģimnāzijas, Parādes un Cietokšņa ielās).

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā tiks izmainīta autotransporta kustības un autostāvvietu organizācija pilsētas centrā.

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmas:

09.10.-10.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Saules ielas līdz Rīgas ielai;

11.10.-12.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Parādes ielas līdz Rīgas ielai;

13.10.- 14.10.2017. – Parādes ielā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai;

15.10.2017. – Cietokšņa ielā no Saules ielas līdz Parādes ielai (Darbi tiks veikti pēc 21:00)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz autovadītāju un mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913.

