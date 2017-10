Nora Ikstena iepazīstinās ar romānu “Mātes piens”

Jaunumi Kultūra | 5. oktobris 2017 | 20:26

26. oktobrī Daugavpilī viesosies slavenā latviešu rakstniece Nora Ikstena, lai iepazīstinātu interesentus ar savu romānu “Mātes piens”, kurš pirms dažiem gadiem iznācis apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Pasākums turpina Latvijas simtgadei veltītu literāru tikšanos ciklu, kuru šoruden rīko Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) VKKF finansēta projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 3. kārtas ietvaros.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, LCB projekts “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” turpina iepazīstināt ar piecām izcilām grāmatām no apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, aicinot to autorus apmeklēt Daugavpili un tikties ar lasītājiem bibliotēkā un pilsētas izglītības iestādēs. Septembrī Daugavpilī viesojās rakstnieks un dramaturgs Māris Bērziņš, oktobrī lasītājus gaida saruna ar prozaiķi Noru Ikstenu.

Rakstnieces gaitas Nora Ikstena uzsāka ar pirmskara rakstnieces un politiķes Annas Rūmanes-Ķeniņas biogrāfiju, kam sekoja arī citu rakstnieku biogrāfijas (tostarp par Māru Zālīti, Imantu Ziedoni, Regīnu Ezeru un citiem). Turpinājusi rakstīt īsprozu un romānus (“Dzīves svinēšana”, “Jaunavas mācība”, “Amour Fou”, “Vīrs zilajā lietusmētelītī”). Savā daiļradē bieži reflektē par dzīvi, mīlestību, nāvi un piedošanu. Regulāri uzstājas ārzemēs ar lasījumiem un referātiem. Ir Latvijas Literatūras gada balvas, Spīdolas stipendijas, Baltijas asamblejas balvas un laikraksta “Diena” Gada balvas kultūrā ieguvēja.

2015. gadā vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” klajā nākušais Noras Ikstenas romāns “Mātes piens” strauji iekaroja lasošās publikas interesi un notur to vēl joprojām. Tas vēsta par vienas dzimtas triju paaudžu sieviešu likteņiem pēckara Latvijā, īpaši izgaismojot 20. gadsimta 70. un 80. gadus. Visu romāna tekstu caurauž sievietes atteikšanās – no vīra un tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot savas sāpes un izmisumu. Romāns ticis nominēts Latvijas Literatūras gada balvai, tulkots krievu un angļu valodā.

Tikšanās ar Noru Ikstenu Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks plkst. 14.00 nozaru literatūras sektorā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā). Savukārt plkst. 12.10 autore tiksies ar PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums audzēkņiem un mācībspēkiem tehnikuma konferenču zālē (Jātnieku ielā 87). Abas tikšanās vadīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Liega Piešiņa.