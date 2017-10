Arī trešdien līs, taču brīžiem uzspīdēs saule

Mežāzis

22. decembris

- 20. janvāris

Nonāksi ietekmīgu personu ielenkumā. Nebaidies dibināt attiecības, izklāstīt savus nodomus, jo sasniegumi lielā mērā būs atkarīgi no atbalstītājiem. Līgumu slēgšanu gan atliec uz vēlāku laiku. No tevis staros labsirdība, būsi gatavs palīdzēt ikvienam, kuram to patiešām vajadzēs. Naudu nežēlosi, taču esi uzmanīgs, jo tavu devīgumu var izmantot kāds nelabvēlis. Brīvdienās apciemo vecākus, attālākus radus.